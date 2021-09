Zinédine Zidane : Détendu dans son fief avec Véronique et leur "petit bébé"

Zinédine Zidane est sans club depuis le 27 mai 2021, date de l'officialisation de son départ du Real Madrid. Le club madrilène et son ancien entraîneur ont ainsi mis fin à une belle histoire d'amour commencée en 2001. Un Zidane encore joueur s'est engagé au Real en provenance de la Juventus Turin. Il y a conclu sa carrière de footballeur en 2006 et y a commencé celle de coach, d'abord en qualité d'assistant de Carlo Ancelotti en 2013.

Zinédine a ensuite entraîné la réserve, Real Madrid Castilla, de 2014 à 2016, puis a été promu à la tête de l'équipe première en 2016. Zidane avait quitté ses fonctions une première fois en 2018 puis les avait reprises l'année suivante.

Au total, il a remporté deux titres de champion d'Espagne (2017 et 2020), deux Supercoupes d'Espagne (en 2017 et 2020 également), trois Ligues des Champions consécutives (en 2016, 2017 et 2018), deux Supercoupes d'Europe (2016 et 2017) et deux Coupes du monde des clubs (2016 et 2017 également).

L'ancien coach des Merengues (surnom des joueurs du Real) était fortement pressenti pour succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France. DD a été reconduit dans ses fonctions par le président de la FFF, Noël Le Great, malgré l'élimination surprise des Bleus en huitième de finale de l'Euro 2020.

En attendant de potentiellement prendre les rênes de l'équipe de France, Zizou n'est pas pressé de retrouver un club. Ses fils footballeurs, eux, ont déjà lancé leurs saisons avec leurs équipes respectives. L'aîné, Enzo, évolue désormais au Rodez Aveyron Football, en Ligue 2 BKT. Le cadet, Luca Zidane, porte toujours le maillot du Rayo Vallecano, promu en Liga.