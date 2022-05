Nabilla enceinte et au bord de l'accouchement : nouvelle sortie remarquée au Stade de France

Samedi 28 mai 2022, alors que le Festival de Cannes touchait à sa fin avec la cérémonie de clôture et la remise des prix, un autre événement de grande ampleur avait lieu en France : la finale de la Ligue des Champions. Bien que le PSG ne soit plus dans la compétition, c'est bien au Stade de France, à Saint-Denis, que le match a eu lieu. Il opposait le Real Madrid de Karim Benzema au club anglais Liverpool. Ce sont finalement les madrilènes qui l'ont emporté en marquant un seul et unique but à la 59e minute.

Le stade était naturellement rempli de supporters des deux camps mais aussi de personnalités publiques. Nabilla a notamment été aperçue en tribunes avec son mari Thomas Vergara (voir notre diaporama). La jolie brune de 30 ans s'est octroyée cette soirée sportive malgré son accouchement imminent, elle qui attend son deuxième enfant. Il n'est ainsi plus possible pour la star de ne pas se faire remarquer avec son ventre très arrondi, même lorsqu'elle essaye de faire profil bas avec une casquette vissée sur la tête.

Nabilla toujours très active à quelques jours d'accoucher

En story Instagram, Nabilla a partagé quelques instants de son passage au stade, apparaissant très en forme et rayonnante. C'est à se demander comment elle fait ! Et pour cause, elle vient d'enchaîner les sorties à l'occasion du Festival de Cannes où elle a foulé le tapis rouge avec Thomas Vergara. Nabilla a également été invitée au gala de l'amfAR à Antibes qu'elle avait néanmoins dû quitter précipitamment en raison des coups de pieds de bébé incessants dans son ventre. Il faut dire que le petit frère ou la petite soeur de Milann (2 ans et demi) ne devrait plus tarder à pointer le bout de son nez car la maman avait confié attendre sa naissance pour le "tout tout début du mois de juin".

C'est justement pour accoucher qu'elle est rentrée en France. "Dubaï c'est génial mais j'ai pas envie d'accoucher ici et être toute seule dans ma petite maison, moi je veux voir ma famille et que ce soit magique et ça, à Dubaï, ça n'aurait pas été possible", avait-elle expliqué sur ses réseaux sociaux. Et Nabilla a tout prévu pour accueillir son enfant. "On va prendre un immense logement où il y aura tous nos amis, tous les amis de Thomas, ma meilleure amie Jessica, tout le monde qui va pouvoir venir nous voir !".