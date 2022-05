Nabilla enceinte : Départ précipité et félicitations d'une star internationale... Coulisses de son gala de l'amfAr

Depuis le 17 mai dernier se déroule le Festival de Cannes 2022. Chaque jour, les personnalités foulent le tapis rouge avant de découvrir un film, qu'il soit ou non en compétition. Bien qu'elle soit à la fin de sa grossesse, son terme étant prévu pour début juin, Nabilla Benattia a fait le déplacement sur la Croisette. L'occasion pour elle de participer au traditionnel Gala de l'amfAR (Fondation pour la recherche sur le Sida). Un sujet qu'elle a évoqué sur son compte Snapchat, ce vendredi 27 mai.

Après avoir fait sensation en compagnie de son mari Thomas Vergara pour la montée des marches du film Des étoiles à midi (The Stars at Noon), Nabilla a fait crépiter les flash des photographes le 26 mai pour la 28e édition de l'amfAr qui se déroulait à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc. Pour l'occasion, elle a misé sur une robe originale noire et blanche, sur laquelle il n'y avait aucun tissu au niveau du ventre pour que son baby bump soit à l'air. Elle a eu le plaisir de croiser de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Christina Aguilera, Noémie Lenoir ou Milla Jovovitch. Mais elle n'est pas restée jusqu'au bout de la soirée comme elle l'a expliqué sur le réseau social de partage de photos et de vidéos.

Après avoir rappelé que ce gala était organisé pour pour le financement de la prévention et de la recherche médicale contre le sida, la maman de Milann (2 ans) n'a pas caché qu'elle avait été contrainte de quitter la soirée plus tôt que prévu. "Je me suis assise à la table, j'ai commencé à manger et j'ai dû quitter le repas parce que le bébé bougeait beaucoup, j'avais mal aux pieds. Le bébé ne faisait que bouger et à ce stade, c'est vraiment de gros coups. Limite ça surprend et ça faisait bouger toute la table. J'avais mal au dos et j'avais des pieds qui gonflaient. Donc je n'ai pas pu rester jusqu'à la fin", a révélé Nabilla.

Nabilla félicitée par Robert De Niro

La belle brune de 30 ans a ensuite expliqué que tout le monde venait lui parler, pour la féliciter de sa deuxième grossesse notamment. "Carrément De Niro [qui était l'invité d'honneur, NDLR] est venu me dire 'félicitations'. J'ai passé un super moment. Ca ma fait plaisir d'avoir l'opportunité de participer à ce Gala", a-t-elle précisé.

Désormais Nabilla Benattia n'a plus qu'une chose en tête : retrouver son fils Milann qui était gardé par sa maman ces deux derniers jours. Elle compte aussi (enfin) se reposer avant son accouchement. "Maintenant je rentre et je me repose. Je ne vais plus rien faire jusqu'à l'accouchement", a-t-elle conclu.