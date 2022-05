AmfAR 2022 : Nabilla enceinte et le ventre à l'air, Milla Jovovich en famille

L'amfAR (Fondation pour la recherche sur le sida) est de retour au Festival international du film de Cannes le jeudi 26 mai 2022, pour sa 28ème édition en France. L'événement, qui se déroule à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc, comprend des prestations en direct de Christina Aguilera, Ricky Martin et Charli XCX, et le légendaire acteur, réalisateur et producteur Robert De Niro en est l'invité d'honneur. Sur le tapis rouge, Nabilla a encore brillé !

Nabilla continue son show alors qu'elle est (vraiment) sur le point d'accoucher. Celle qui est déjà maman d'un petit Milann, 2 ans, avait déjà fait sensation la veille sur la Croisette en compagnie de son mari Thomas Vergara pour la montée des marches du film Des étoiles à midi (The Stars at Noon).

Parmi les invités de cette 28ème édition du Gala de Cannes de l'amfAR : Baz Luhrmann, Carine Roitfeld, Caroline Scheufele, Cynthia Erivo, Kate Hudson, LaKeith Stanfield, Laura Linney, Lauren Remington Platt, Michelle Williams, Milla Jovovich venue en famille avec sa fille Ever et son mari, Mohammed Al-Turki, Sam Bankman-Fried, Vanessa Hudgens, les coprésidents du conseil d'administration de l'amfAR T. Ryan Greenawalt et Kevin McClatchy, et Vin Roberti, administrateur de l'amfAR. La vente aux enchères en direct dirigée par le célèbre commissaire-priseur Simon de Pury et comprend tous les looks du défilé, ainsi qu'une collection d'oeuvres d'art contemporain et d'articles de luxe et d'expériences uniques.

Le thème du défilé de cette année est Let's Get Married et comprend des looks d'Oscar de la Renta, Loewe, Louis Vuitton, Louis Vuitton Men, Givenchy, Gucci, Chanel, Saint Laurent, De Fursac, Balenciaga, Fendi, Tom Ford, Jacquemus, Valentino, Giambattista Valli, Armani, Alaia, Burberry, Versace, Alled Martinez, Monot, Nensi Dojaka et Dior, entre autres, portés par certains des plus grands mannequins du monde.

L'amfAR, la Fondation pour la recherche sur le sida, est l'une des principales organisations mondiales à but non lucratif qui se consacre au soutien de la recherche sur le sida, à la prévention du VIH, à l'éducation au traitement et au plaidoyer. Depuis 1985, l'amfAR a investi près de 617 millions de dollars dans ses programmes et a accordé plus de 3 500 subventions à des équipes de recherche du monde entier.

Le Gala de Cannes de l'amfAR a permis de collecter un total cumulé de plus de 245 millions de dollars pour la recherche sur le sida de l'amfAR. Ce succès extraordinaire a permis à la Fondation d'effectuer des investissements critiques dans la recherche qui nous ont rapprochés d'un remède contre le VIH.