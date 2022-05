Cannes 2022 : Amaury Leveaux complice avec sa compagne Ksenia Tkachenko, Charlotte Le Bon divine en cuir

La 75e édition du Festival de Cannes 2022 continue à battre son plein. Depuis le 17 mai dernier et jusqu'au 28 mai prochain, le cinéma est à l'honneur et les people chaque jour au rendez-vous pour faire davantage briller le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Ce lundi 23 mai, c'est l'oeuvre cinématographique Decision to leave (titre original : Heojil Kyolshim) de Park Chan-wook qui était à l'honneur. Sans surprise, le réalisateur Park Chan-wook a fait crépiter les flash des photographe avec les deux stars à l'affiche Park Hae-il et Tang Wei. Mais d'autres personnalités ont fait sensation.

Amaury Leveaux a fait le déplacement sur la Croisette pour vivre ce moment d'exception. L'ancien nageur nageur français spécialiste des épreuves de sprint, en nage libre et en papillon a pour l'occasion misé sur un costume noir avec un noeud papillon. C'est souriant qu'il a pris la pose et il n'était pas seul. Sa compagne Ksenia Tkachenko, qu'il a présentée sur Instagram en début d'année, était à ses côtés, sublime en longue robe bordeaux. Une complicité indéniable.

Les photographes ont aussi eu l'occasion d'immortaliser Charlotte Le Bon. L'ancienne Miss Météo de Canal +a fait sensation avec un haut en cuir noir et une longue jupe bordeaux. Côté coiffure, elle a opté pour une queue de cheval en hauteur. Une rare apparition rayonnante. Tout comme celles d'Elsa Zylberstein et Naomi Campbell qui ne sont pas passées inaperçues avec leurs robes décolletées. De nombreuses autres personnalités comme Samuel Le Bihan, Raphaël Personnaz, Aïssa Maiga, Brigitte Paquette ou encore Reda Kateb étaient de la partie.

Un réalisateur qui connaît bien le Festival de Cannes

Park Chan-wook connaît bien le Festival de Cannes puisqu'il a été auréolé du Grand Prix en 2004 pour Old Boy et du Prix du Jury en 2009 pour Thirst, Ceci est mon sang. Cette année, le réalisateur et scénariste sud-coréen de 58 ans tentera de décrocher la Palme d'Or avec Decision to leave, dont la sortie est prévue le 29 juin prochain. Le pitch ? Le détective Hae-joon (joué par Park Hae-il) est chargé d'une enquête impliquant la chute mortelle d'un homme en montagne. Il en vient à interroger l'épouse de ce dernier, Seo-rae (interprétée par Tang Wei) qui ne semble pas attristée par la situation et qui se positionne donc comme suspecte numéro 1. Mais très vite, le détective va développer des sentiments pour la jeune femme, de quoi le déstabiliser.

Cette année, le président du jury du Festival de Cannes 2022 est l'acteur français Vincent Lindon, qui vient d'officialiser son histoire d'amour. Et c'est la belle Virginie Efira qui endosse le rôle de maîtresse de cérémonie.