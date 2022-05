Festival de Cannes 2022 : Naomi Campbell très décolletée et en retard, Elsa Zylberstein rayonnante

Nouvelle semaine de compétition sur la Croisette, au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, alors que la veille a été marquée par un accident de robe. Lors de la montée des marches du film Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi dimanche 22 mai, Lady Victoria Hervey, ex-compagne du prince Andrew, a accidentellement dévoilé un sein. Espérons pour les autres people présents pour célébrer cette 75e édition qu'un tel incident ne se reproduira pas. La montée des marches du film Décision to leave (titre original : Heojil Kyolshim) de Park Chan-wook ce lundi 23 mai 2022 a en tout cas été plus calme, mais non moins passionnante. En parallèle étaient présentes les stars de l'oeuvre cinématographique Nos Frangins de Rachid Bouchareb, présentée dans la section Cannes Première. Elle évoque l'affaire Malik Oussekine, mort à la suite d'une intervention policière musclée dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986.

Sans surprise, le réalisateur Park Chan-wook a fait le déplacement sur le tapis rouge pour défendre son oeuvre cinématographique. Classe en costume noir, il a posé avec les stars du film Park Hae-il et Tang Wei. Tous les trois ont fait crépiter les flash des photographes avant d'avoir eu une belle ovation lors de leur arrivée dans le Grand Théâtre Lumière.

Les photographes ont aussi eu le bonheur d'immortaliser Naomi Campbell. Le mannequin de 52 ans ne s'est pas simplement fait remarquer parce qu'elle est arrivée en retard... Sa robe noire Valentino ornée de plumes aussi n'est pas passée inaperçue tant elle était décolletée. Au niveau du haut, seules des bandes de tissus couvraient sa poitrine. Une retardataire glamour et sexy en somme.

Bientôt un nouveau prix pour Park Chan-wook ?

Rappelons que Park Chan-wook a été auréolé du Grand Prix en 2004 pour Old Boy et du Prix du Jury en 2009 pour Thirst, Ceci est mon sang. Cette année, le réalisateur et scénariste sud-coréen de 58 ans revient en compétition six ans après Mademoiselle (2016), avec Decision to Leave, dont la sortie est prévue le 29 juin prochain. Le film raconte l'histoire du détective Hae-joon (joué par Park Hae-il) chargé de l'enquête concernant la chute mortelle d'un homme en montagne. Dans le cadre de l'affaire, il en vient à interroger l'épouse de ce dernier, Seo-rae (interprétée par Tang Wei) qui ne semble pas attristée par la situation. Cela en fait donc la coupable idéale. Mais très vite, le détective va être déstabilisé car il commence à nourrir des sentiments pour sa suspecte.

Décision to leave est en lice pour la Palme d'Or. Cette année, le président du jury du Festival de Cannes 2022 est l'acteur français Vincent Lindon, qui vient d'officialiser son histoire d'amour. Avec les autres membres, il a la lourde tâche de départager les films en compétition. La maîtresse de cérémonie est la sublime Virginie Efira.

Elsa Zylberstein a aussi brillé sur le red carpet en robe noire décolletée Schiaparelli, bijoutée par Ole Lynggaard, avec son regard perçant, trop belle. Les stars du film Nos Frangins Reda Kateb, Lyna Khoudri Raphaël Personnaz étaient présentes aux côtés du réalisateur Rachid Bouchareb. Raphaël Personnaz qui a aussi posé avec Logann Antuofermo, Ahmed Hammadi Chassin, Camille Claris avec qui il a collaboré sur son oeuvre L'Arène. Enfin, on a pu apercevoir Déborah François, la créatrice de maillots de bain Kimberley Garner, les mannequins Sara Sampaio, Coco Rocha, Anja Rubik, Daphne Groenveld, Deepika Padukone. Sans oublier Charlotte Le Bon, Samuel Le Bihan, Aïssa Maïga, Selena Diouf, Aksel Carrez, Coline Rage, Miss Fame, Rokhaya Diallo, l'influenceuse Rafa Kalimann et Pascale Arbillot.