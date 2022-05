Vincent Lindon en couple : il officialise enfin sa relation avec Cécile Duffau !

Tous les regards se tournent vers le tapis rouge du Festival de Cannes, du 17 au 28 mai 2022. Et pourtant, tout ne se passe pas exclusivement du côté du Palais des Festivals. Le dimanche 22 mai, par exemple, après avoir assisté à la projection du film Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi - et avoir, bien sûr, grimpé les marches -, de nombreuses célébrités se sont rendues au Château de la Castre pour assister à la suite des festivités... en plus petit nombre.

Le Groupe Kerin avait effectivement organisé, en ces lieux, la fameuse soirée Women In Motion, qui met chaque année en lumière la contribution des femmes dans l'univers du septième art, devant et derrière la caméra. Carla Bruni-Sarkozy, qui applaudissait un peu plus tôt sa soeur en compagnie de sa maman Marisa Borini, a ainsi croisé Edgar Ramirez, membre du jury Un Certain Regard, mais aussi Joanna Kulig, Jeremy O. Harris, Rebecca Hall, Clotilde Courau, Anja Rubik, Alessandra Sublet, Mélanie Laurent, Isabelle Huppert, Céline Sallette, Jeff Nichols, François-Henri Pinault et sa fille Mathilde, Viola Davis, Julius Tennon, Déborah François, Julie Gayet, Anne Parillaud, Maïwenn Le Besco, Noomi Rapace, Liya Kebede, Patrick Timsit, Lukas Dhont, Riz Ahmed, Clara Luciani, Melita Toscan du Plantier, Rossy de Palma, Ana Girardot, Aurélie Boue, Hélène Poulit-Duquesne, Ninja Thyberg, Shannon Murphy et Aïssa Maïga.

La soirée Women In Motion a été, cette année, une jolie occasion de sortir en amoureux. Samuel Le Bihan était accompagné de sa chérie Stefania Cristian, Benoît Magimel a passé des heures au cou de sa femme Margot Pelletier, tout comme Vincent Perez et Karine Silla, Adriana Lima, enceinte, a dévoilé son ventre rond auprès de son compagnon Andre Lemmers et Paolo Sorrentino a pris la pose avec sa femme Daniela D'Antonio pour les photographes. Vincent Lindon, président du jury de cette 75e édition du Festival de Cannes, a quant à lui, pour la première fois, affiché son amour pour Cécile Duffau, la fondatrice de l'association Un Rien C'est Tout. Son histoire avec Sandrine Kiberlain a certes été médiatique, mais le comédien est cette fois-ci particulièrement discret en amour. On sait seulement que ces deux-là se connaissent, au moins, depuis la fin de l'année 2019...