Valeria Bruni-Tedeschi et Louis Garrel : Les ex réunis à Cannes pour une montée des marches glamour !

Alors que le Festival de Cannes bat son plein, Valeria Bruni-Tedeschi est venue ajouter son grain de sel au programme le dimanche 22 mai 2022. La réalisatrice, célèbre soeur de Carla Bruni-Sarkozy, a effectivement présenté son nouveau film, intitulé Les Amandiers, qui est cette année en compétition officielle. Sur le tapis rouge, la cinéaste a défilé avec fierté en compagnie de celles et ceux qui ont travaillé, main dans la main avec elle, sur cette comédie dramatique - sortie prévue le 9 novembre prochain !

Parmi les talents qui ont accompagné Valeria Bruni-Tedeschi sur le red carpet installé sur la Côte-d'Azur, et outre la présence exceptionnelle de sa soeur et de sa maman Marisa, on retrouve notamment Suzanne Lindon, la fille de Sandrine Kiberlain et de Vincent Lindon, récemment héroïne de la série Arte En Thérapie, mais aussi Patrick Sobelman, Alexia Chardard, Alexandra Henochsberg, Sarah Henochsberg, Vassili Schneider, Nadia Tereszkiewcz, Micha Lescot, Clara Bretheau, Lena Garrel, Oscar Lesage, Liv Henneguier... et Louis Garrel, l'ancien compagnon de Valeria Bruni-Tedeschi.

Il n'est pas très étonnant, à vrai dire, de voir Louis Garrel à l'affiche d'un film de Valeria Bruni-Tedeschi . Le comédien avait tourné pour sa douce en 2007 dans Actrices puis en 2013 dans Un château en Italie. Deux projets qui correspondent globalement aux dates clés de leur relation puisqu'ils se sont mis en couple en 2007, après avoir collaboré professionnellement, et que leur rupture coïncide, sur l'agenda, au tournage de leur second projet commun. Mais il faut croire que les deux ex sont restés en bons termes depuis.

Et pour cause. En mars 2009, Valeria Bruni-Tedeschi et Louis Garrel ont adopté une petite fille de 4 mois au Sénégal, baptisée Oumy. Voilà qui, outre leur passion commune pour le septième art, les unis à vie l'un à l'autre. Aujourd'hui, l'acteur est également papa d'Azel, un garçon né en mars 2021 de ses amours avec Laetitia Casta. Quant à la réalisatrice, si elle a parfois mis en scène sa vie sentimentale sur grand écran, elle reste extrêmement discrète, à ce propos, depuis sa rupture avec le père de son enfant...