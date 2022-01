Amaury Leveaux en couple avec une sublime russe : l'ancien nageur très amoureux

Les nageurs français ont la côte auprès de la gente féminine, c'est le moins qu'on puisse dire ! Si Camille Lacourt a fait rêver des milliers de femmes et se retrouve aujourd'hui en couple avec l'ancienne Miss Alice Detollenaere, Florent Manaudou a lui aussi beaucoup de succès et il est à présent fiancé à la jolie Pernille Blume. Mais il y en a un autre qui n'est plus un coeur à prendre, l'ancien médaillé d'or olympique Amaury Leveaux. Longtemps en couple avec une certaine Elizaveta, avec qui les choses se sont très mal terminées, l'ancien nageur de 36 ans a retrouvé l'amour.

C'est lui-même qui en a fait l'annonce sur son compte Instagram. Suivi par plus de 140 000 abonnés, Amaury Leveaux a mis en ligne une publication en début de semaine pour présenter à ses fans celle qui partage sa vie désormais. Une véritable déclaration d'amour pour sa belle qu'il accompagne de trois jolies photos des deux tourtereaux. "Ma seule et unique, mon complice, mon amour, ma meilleure amie, ma petite amie, mon âme soeur, jusqu'à l'infini et au-delà. Ksenia Tkachenko, je t'aime tellement", clame-t-il en commentaire de sa publication.

Très amoureux, l'ancien champion, qui a sorti un livre sulfureux sur les coulisses de la natation française en 2015, semble avoir trouvé celle qui lui fallait. Le père du petit Edward n'hésite pas à déclarer sa flamme et la jolie russe, dont on ne sait pas grand-chose à part qu'elle semble intéressée par la joaillerie, le lui rend bien. En commentaire elle répond à son chéri : "Mon amour, je t'aime aussi", avec une farandole de coeurs.