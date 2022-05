Nabilla enceinte, alitée et sous perfusion : des docteurs appelés à son chevet, Thomas se montre inquiet

Nabilla serait-elle sur le point d'accoucher ? Le 14 mai 2022, Thomas Vergara a dévoilé de nouvelles images de sa femme qui apparaît alitée et perfusée. Allongée dans le lit conjugal de leur maison de Dubaï, l'ancienne candidate de télé-réalité est accompagnée par deux personnes qui semblent appartenir au corps médical et être médecins. Prudents, ils se trouvent debout à côté d'elle et surveillent consciencieusement sa perfusion. "Good morning", écrit Thomas en légende, accompagnant son image d'un emoji triste. Pour le moment, la maman de Milann (2 ans) semble donc devoir rester alitée chez elle et ne pas être encore dans l'obligation de se rendre aux urgences.

La veille, Nabilla avait confié se sentir extrêmement mal sur Instagram. "Je galère... Trop mal partout, au dos. Je n'arrive plus à manger, je vomis tout ce que je mange. J'attends les médecins... Courage", écrivait-elle en légende d'une vidéo où elle apparaissait allongée sur son lit, au plus mal. "J'ai mal. Au secours bébé", confiait-elle à son mari qui avait tout préparé pour la soulager.

Visiblement inquiet pour son épouse qui semble souffrir depuis plusieurs jours, Thomas Vergara n'en reste pas moins un mari très attentionné et aux petits soins pour sa chérie. "Elle est malade, elle a beaucoup de fièvre. Tu as tout là, des petits gâteaux, une petite compote, du thé, des médicaments, de l'eau. Il y a tout ce qu'il faut. Le docteur arrive, il est sur la route." indiquait-il de son côté.

Prévue pour "tout tout début juin" comme le confiait il y a quelques semaines Nabilla, la naissance de son bébé pourrait bien finalement avoir lieu plus tôt que prévu à en voir ses symptômes. Sous perfusion, la jeune maman souhaitait pourtant revenir en France pour pouvoir accoucher près des siens, de sa famille et surtout de sa grand-mère Sylvia qui ne peut plus voyager. "Dubaï c'est génial mais j'ai pas envie d'accoucher ici et être toute seule dans ma petite maison moi je veux voir ma famille et que ce soit magique et ça à Dubaï ça n'aurait pas été possible." confiait-elle il y a quelques jours. Pas sûr qu'elle puisse finalement réaliser son rêve d'accoucher entourée de sa famille à Paris...