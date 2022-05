Nabilla enceinte et au plus mal : elle pense accoucher et finit perfusée

Coup dur pour Nabilla, enceinte de son deuxième enfant... La jolie brune de 30 ans semblait vivre sur un nuage. Avec son mari Thomas Vergara et son fils aîné Milann (2 ans), elle partage sur les réseaux sociaux son quotidien sous le soleil de Dubaï, où la petite famille est installée. Mais ces derniers jours, le bonheur de l'ancienne candidate de télé-réalité devenue businesswoman est entaché. Sur les réseaux sociaux, elle s'explique.

Plus que quelques jours avant l'arrivée du deuxième bébé de la famille, dont le sexe est inconnu de tous et même des futurs parents. En effet, sur Snapchat, Nabilla avait révélé que la date prévue d'accouchement était le 5 juin prochain. Ce vendredi 13 mai 2022, un nouvel événement survient et pourrait bien avancer l'arrivée du petit frère ou de la petite soeur de Milann. Ces dernières heures, la star s'est montrée peu active sur le réseau social de partage d'images éphémères, ce qui n'est pas à son habitude. En réalité, elle souffre...

"Je galère... Trop mal partout, au dos. Je n'arrive plus à manger, je vomis tout ce que je mange. J'attends les médecins... Courage", écrit-elle en légende d'une vidéo d'elle allongée sur son lit, presque en larmes et visiblement au plus mal. Et alors que son amoureux Thomas Vergara vient prendre de ses nouvelles, Nabilla appelle à l'aide. "J'ai mal. Au secours bébé", lâche-t-elle. De son côté, le charmant brun prend également la parole : "Elle est malade, elle a beaucoup de fièvre. Tu as tout là, des petits gâteaux, une petite compote, du thé, des médicaments, de l'eau. Il y a tout ce qu'il faut. Le docteur arrive, il est sur la route."

C'est alors que Nabilla se demande ce qui lui arrivera... et pense même à donner naissance ! "Peut-être qu'il va m'accoucher", lance-t-elle face à un Thomas Vergara catégorique qui réplique un vif "jamais". Finalement, les fidèles abonnés n'en sauront pas beaucoup plus si ce n'est qu'elle est perfusée. En effet, toujours sur Snapchat, elle partage une nouvelle photo d'une poche de perfusion. "Bon eh bien voilà, il ne manquait plus que ça", écrit-elle sans toutefois donner plus d'informations. Affaire à suivre...