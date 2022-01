Rafael Nadal marié à Xisca Perello : pourquoi le couple n'a toujours pas d'enfants

L'Open d'Australie aura réservé des surprises jusqu'au bout. Avant de commencer l'épisode autour de Novak Djokovic aura alimenté la presse pendant plus d'une semaine jusqu'à son expulsion de pays et même durant la compétition, les rebondissements auront été nombreux. Deux semaines de folies jusqu'à ce sacre quasiment inattendu et incroyable de Rafael Nadal, qui devient par la même occasion le joueur de tennis le plus titré en Grand Chelem avec 21 victoires. Un dernier combat de plus de cinq heures face au Russe Daniil Medvedev et l'Espagnol de 35 ans pouvait soulever ce trophée qui fait de lui possiblement le meilleur joueur de l'histoire de son sport.

Une consécration immense pour Rafael Nadal qui a pu fêter ça avec son clan venu le supporter. Mais parmi eux, il manquait une personne, sa femme Xisca Perello, celle avec qui il s'est marié le 19 octobre 2019, plus de 14 ans après leur rencontre. Si elle n'est pas toujours présente dans les gradins pour le supporter, la belle brune de 33 ans file le parfait amour avec le sportif. Pourtant, le couple n'a pas encore franchi le pas d'avoir des enfants, au contraire de ses deux rivaux de toujours, Roger Federer et Novak Djokovic, tous les deux pères. Le Majorquin s'est déjà exprimé sur le sujet et s'il souhaite avoir des enfants, il a déjà une idée du moment où il souhaite le faire. "Je pensais avoir des enfants à ma retraite mais la question s'est allongée", raconte-t-il dans des propos rapportés par Le Parisien.

Cela arrivera probablement dans le futur parce que nous le voulons tous les deux

Rafa, comme on le surnomme, attend donc le bon moment et certainement une vie plus calme et posée que celle d'un tennisman obligé de parcourir le monde toute l'année, mais une chose est sûre, il sera papa un jour. "Cela arrivera probablement dans le futur parce que nous le voulons tous les deux", assure-t-il.

Que les fans de l'Ibère se rassurent, s'il n'a visiblement pas encore raccroché sa raquette et continue d'émerveiller ses supporters, il attend également le bon moment pour devenir père.