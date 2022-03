Gad Elmaleh séparé de Charlotte Casiraghi : rares confidences sur ses rapports avec la famille princière de Monaco

Si Gad Elmaleh était particulièrement discret lors de sa romance avec Charlotte Casiraghi, il l'est un peu moins depuis leur séparation ! Le couple qui s'est fréquenté de 2011 à 2015 n'a jamais vraiment perdu contact puisqu'ils sont ensemble parents du petit Raphaël, né en décembre 2013. Interviewé par Valérie Abécassis sur i24NEWS, l'humoriste de 50 ans n'a pas échappé à une question sur sa relation avec la famille princière de Monaco. Et pour cause, il l'évoque dans son nouveau spectacle D'ailleurs, qu'il joue actuellement dans toute la France.

Gad Elmaleh dévoile "d'ailleurs" à la journaliste que le prince Albert II a vu son spectacle à Monaco : "Le prince a assisté à mon spectacle à Monaco. C'est un homme qui a énormément d'humour et d'humilité. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Il est venu après le show et on en a parlé. Il était très amusé et très touché". Dans D'ailleurs, il évoque surtout beaucoup sa maman, "un personnage qui est vraiment comme ça mais que je caricature, avec son accord". Dans le show, il revient sur la rencontre de sa mère avec la famille princière de Monaco, et partage la réaction de celle qui lui a donné la vie : "Elle est venue à la première et elle m'a dit, "là tu as un peu poussé, quand tu m'as mis à Monaco, je n'ai jamais dit ça comme ça !"". Pour connaître en détail cette fameuse réaction, il nous faudra voir D'ailleurs.

Ce n'est pas la première fois que l'acteur de Chouchou évoque ses rapports avec la famille princière de Monaco et sa célèbre ex. Dans le magazine allemand Bild am Sonntag, il évoquait en 2018 avec de jolis mots la mère de son petit dernier : "Nous sommes toujours une famille. Charlotte est la mère de mon fils. Et c'est une merveilleuse mère". Plus récemment, Dans Quotidien sur TMC, il revenait sur la double culture de son fils : "C'est une chance d'avoir ses origines et ses histoires différentes. Ce sont deux mondes, deux salles deux ambiances, mais qui le nourrissent et qui vont l'inspirer pour plus tard, je l'espère".

Depuis leur séparation, Charlotte Casiraghi a refait sa vie avec Dimitri Rassam, le fils de Carole Bouquet, avec qui elle a eu son deuxième enfant, un autre garçon, Balthazar, né en 2018. De son côté, Gad Elmaleh est actuellement célibataire, mais "pas malheureux", expliquait-il l'année dernière à Paris Match. L'hebdomadaire précisait qu'il était tout de même inscrit sur une célèbre application de rencontres...