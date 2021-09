Gad Elmaleh : La "petite boulette" de sa mère face au prince Albert de Monaco

Gad Elmaleh était l'invité de Yann Barthès dans Quotidien, ce vendredi 24 septembre. L'humoriste de 50 ans a partagé quelques anecdotes drôles lorsqu'il était encore en couple avec la belle Charlotte Casiraghi. En pleine promotion pour son nouveau spectacle, D'ailleurs, le comédien franco-marocain a raconté la fois où sa maman, Régine Elmaleh, a rencontré le prince Albert de Monaco, l'oncle de Charlotte Casiraghi, pour la toute première fois ! "Elle a fait une petite boulette mais elle pensait bien faire", a-t-il confié.

"Elle ne va pas être contente que je le dise mais elle lui a serré la main en l'appelant 'mon ordonnance', j'ai trouvé ça mignon", a raconté le frère d'Arié Elmaleh, sous les rires de Yann Barthès, qui assure qu'il s'agit d'une histoire vraie. Gad Elmaleh a également expliqué que le papa des jumeaux Jacques et Gabriella (7 ans) a vu son spectacle et qu'il a beaucoup aimé. "J'ai beaucoup d'affection pour lui et de respect. Il est venu me voir, il s'est marré, on en a parlé à la fin", a déclaré le quinquagénaire.

Gad Elmaleh se met complètement à nu dans son nouveau spectacle : il y parle notamment de son fils Raphaël, fruit de son union avec Charlotte Casiraghi, de sa tournée des talk-shows et des scènes aux Etats-Unis, de ses passages sur le Rocher et de ses débuts au Canada. A propos de son fils benjamin, il a déclaré : "C'est un mélange. Je trouve ça très intéressant. C'est une chance d'avoir ces origines et ces histoires différentes. C'est deux salles, deux ambiances mais qui le nourrissent et vont l'inspirer pour sa vie plus tard", a affirmé le papa de Noé et de Raphaël (20 et 7 ans).

Revenant sur sa paternité, Gad Elmaleh s'est épanché sur son enfance. "Mon père n'est pas bavard, il est très pudique. Il ne communiquait pas et pour un enfant, c'est compliqué. J'ai l'impression de faire le contraire avec mes fils. Je crois que je les saoule un petit peu", a-t-il lancé en riant.