Gad Elmaleh et son "sachet d'urine" : cette anecdote hilarante dont il a honte

Dimanche 27 juin 2021, sur la chaîne Youtube de Mcfly et Carlito, Gad Elmaleh était l'invité d'honneur d'une vidéo intitulée "Nos pires anecdotes de honte". Après avoir écouté les différentes histoires des invités, l'humoriste de 50 ans était le dernier intervenant à devoir raconter son histoire. Et force est de constater qu'il avait une très bonne anecdote à partager.

Mais avant d'entamer son propos, l'ex de Charlotte Casiraghi a d'abord souhaité rendre un vibrant hommage à l'émouvante histoire racontée par Bilal Hassani. "Je suis très ému, Bilal. Je suis super fier de toi et de tout ce que tu fais, vraiment cela m'a beaucoup touché", a déclaré l'artiste. Ensuite, il a entamé son histoire en précisant qu'il ne l'avait "jamais racontée à personne". Une anecdote qui s'est déroulée il y a une quinzaine d'années dans un petit théâtre situé à Nice. "J'étais en rodage d'un spectacle. La particularité de ce théâtre était qu'il n'y avait pas de loge", a-t-il continué. Trente minutes avant le début de son spectacle, le père de Noé et Raphaël a eu envie d'aller aux toilettes. Seul derrière les rideaux, alors que les spectateurs s'installaient petit à petit, il a décidé d'en informer l'équipe technique. "Mon régisseur est arrivé et m'a tendu une bouteille, mais je lui ai dit que cela n'allait pas suffire... Il va alors me chercher un sachet... Que j'ai transformé en toilettes...", a-t-il poursuivi. À la fin de son show, Gad Elmaleh sort alors de la salle de spectacle... avec le fameux sachet à la main."J'étais déjà connu à l'époque, et je suis sorti avec mon sachet. Les gens me demandaient des photos et des autographes", a-t-il ajouté.

L'histoire ne s'arrête pas là...

Malheureusement pour l'artiste, l'histoire n'est pas finie. En effet, Gad Elmaleh a ensuite raconté que son équipe souhaitait aller au restaurant. Décision qu'il a acceptée. Une fois arrivé, le patron l'a accueilli et s'est chargé de poser son sac au vestiaire. Mais à la fin du dîner, alors qu'il pensait récupérer son sac, le patron lui a raconté qu'il avait mis toutes les affaires du groupe "dans le sac de son amie", à savoir la responsable des costumes. Et cette dernière était déjà rentrée chez elle. "Et là, je me décompose", s'est-il rappelé. Il s'est donc résolu à faire "un truc fou". "Je rentre dans son appart, je cherche le sac, je le vois, je le prends, j'ouvre la fenêtre et je jette le sac. Et je suis sorti de l'appart", a-t-il déclaré. Et de conclure : "Je n'ai plus jamais revu cette femme et si elle voit aujourd'hui cette vidéo, elle saura ce qu'il y avait dans ce sac...". Une anecdote qui a beaucoup fait rire les personnalités présentes, mais que Gad Elmaleh a toujours du mal à oublier...