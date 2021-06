Bilal Hassani se confie sur son coming out et sa première relation sexuelle

Invité sur la chaîne Youtube des youtubeurs Mcfly et Carlito, Bilal Hassani a fait de nombreuses révélations. Dans le troisième volet de leur vidéo intitulée "Nos pires anecdotes", publiée ce dimanche 27 juin 2021, le jeune chanteur aujourd'hui en couple s'est prêté au jeu et a raconté une histoire personnelle datant de son adolescence. Il y est notamment question de son coming out. Une prise de parole émouvante.

Face à une multitude d'invités (comme Léna Situations et Gad Elmaleh, par exemple) dans un amphithéâtre, Bilal Hassani a donc pris la parole afin de raconter sa pire anecdote de honte. Et il faut dire que celui qui a représenté la France durant l'Eurovision n'a pas mâché ses mots. "Viré de mon pensionnat catholique car j'étais gay et surtout parce-que j'ai eu un rapport sexuel avec un garçon dans le dortoir", a-t-il rapidement balancé. Mais cela n'était que le début de son histoire.

"J'ai eu le bisou et pas que !"

En effet, il a d'abord raconté son envie de suivre son parcours scolaire dans un pensionnat catholique lorsqu'il avait 12 ans et demi. Une fois inscrit, il poursuit son propos sur les différents amis qu'il a pu se faire au sein de cet établissement : un geek et une fille très populaire. Mais au fur et à mesure du temps, Bilal Hassani s'est rapidement aperçu qu'il avait un gros béguin pour le petit-ami de la fille populaire, un prénommé Jason. "Quand je me rappelle de lui, ça me remet dans tous mes états", s'est-il souvenu. Et un soir, ce fameux Jason lui a envoyé un message. Un texto dans lequel il a demandé à l'égérie Jennyfer s'il peut venir dans sa chambre. Une demande acceptée par le chanteur. Et dès son arrivée, ce dernier l'embrasse sans aucune hésitation.

"J'ai eu le bisou et pas que !", a-t-il ajouté. Sauf qu'après leurs ébats, cette histoire est rapidement remontée aux oreilles de son amie et de l'établissement. En effet, cette dernière l'a ensuite dénoncé au personnel enseignant. À cela Jason, touché par les révélations qui ont été faites, a ensuite retrouvé Bilal Hassani dans la cour de récréation, l'a tabassé et a démenti toute l'histoire. Résultat : Bilal a donc été renvoyé de l'établissement. Mais bien qu'il ait raconté cette anecdote avec beaucoup de recul, Bilal Hassani n'a pas omis de faire passer un petit message de tolérance dans cette vidéo. "Acceptez-vous et soyez vous-même", a-t-il déclaré à la fin de son intervention.