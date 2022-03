Gad Elmaleh entouré de sa famille : l'humoriste heureux après un show spécial

Après l'avoir présenté au Festival de Ramatuelle, Gad Elmaleh est parti à la rencontre de son public avec un tout nouveau spectacle : D'ailleurs. Un show, après de terribles accusations de plagiat sur lesquelles il s'est plusieurs fois expliqué, qui a notamment fait escale dans la capitale du 8 au 26 février.

Le 26 février 2022, justement, Gad Elmaleh a donné sa dernière représentation parisienne depuis la scène du Dôme de Paris, avant de partir en tournée en province. Dans les coulisses, le populaire artiste aujourd'hui âgé de 50 ans a notamment pris la pose bien entouré. En effet, il a reçu sa famille à l'occasion de cette date. Très fier, il a posé avec ses parents David et Régine, son frère le comédien Arié Elmaleh et sa soeur Judith. Dans son spectacle, l'humoriste parle d'ailleurs de lui et de son clan. "J'ai jamais autant parlé de ma vie privée. En gardant de la pudeur et du respect pour ceux que j'évoque bien entendu", disait-il dans les pages de Nice-Matin, en juillet dernier.

Dans son spectacle, celui qui a fait une percée aux Etats-Unis avant de revenir en France, évoque par exemple sa vie à Monaco, du temps où il était en couple avec Charlotte Casiraghi. Cette vie chez les têtes couronnées avait donné lieu à une rencontre improbable entre sa mère et le prince Albert. Sur le plateau de l'émission Télématin, en décembre dernier, il racontait : "On a toujours peur de faire une erreur, de dire le mot qu'il ne faut pas. Donc je pousse un peu et je caricature ma mère qui a dit en rencontrant le prince, en le saluant et en inventant une forme de révérence qui ne voulait rien dire : 'Mon ordonnance.' Elle pensait que le terme allait passer." Heureusement, cela a plutôt amusé le souverain monégasque. "Il est humble et il a de l'humour, mais vraiment", ajoutait l'humoriste.

A noter que les fans de Gad Elmaleh peuvent espérer le revoir sur scène en province, lui qui s'est accordé quelques jours avant de prendre les routes de France. Il remontera sur scène dès le 10 mars à Nancy.