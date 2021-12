Gad Elmaleh, les conséquences de l'affaire du plagiat : "Il y a des potes que je ne vois plus"

Gad Elmaleh s'est défendu à plusieurs reprises ! Auprès du Parisien déjà en septembre 2019, lors d'une rencontre avec des lecteurs, il qualifiait le scandale de "très violent, très excessif et démesuré". "Alors, je me suis inspiré d'eux. OK, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Est-ce qu'il y a un confessionnal pour humoristes ?, poursuivait-t-il. Je ne le referais pas, mais je ne le regrette pas parce que je n'ai jamais été dans une démarche malicieuse."

Ensuite auprès de RTL, Gad Elmaleh répondait à de nouvelles questions sur son plagiat. "On a pris le temps de pouvoir parler et comprendre ce qui était mes inspirations. Oui, en regardant ces comiques américains nuit et jour, quand le stand up est arrivé, je m'en suis inspiré, plus qu'inspiré. Il y a des choses que j'ai prises d'eux, reconnaissait-il. Ce qui est arrivé n'a pas été agréable. C'est quelque chose qui m'a touché. J'ai envie d'en parler, ça fait partie de ma vie. Toute ma vie ça a été 100% moi et il y a plein d'inspirations dont je ne parle jamais qui sont tellement plus présentes de la minute trente de vannes américaines. On a parlé de Raymond Devos, de Claude Nougaro... tout ça se sont des inspirations. On peut parler des peintres ou des chorégraphes qui m'ont inspiré."

Gad Elmaleh sera en tournée avec le spectacle Ailleurs du 13 janvier au 30 avril 2022. Il investira le Palais des Sports à Paris du 8 au 26 février.