Diaporama : Camille Gottlieb : Un mystérieux bisou pour son anniversaire, la princesse radieuse en cowgirl

Camille Gottlieb - 73ème Gala de la Croix-Rouge Monégasque qui avait lieu pour la première fois sur les Terrasses du Soleil, entre la façade magistrale de l'Opéra Garnier Monte-Carlo et la mer Méditerrannée à Monaco. © Claudia Albuquerque/Bestimage

Camille Gottlieb, le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco - 73ème Gala de la Croix-Rouge Monégasque qui avait lieu pour la première fois sur les Terrasses du Soleil, entre la façade magistrale de l'Opéra Garnier Monte-Carlo et la mer Méditerrannée à Monaco, le 18 juillet 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage

Camille Gottlieb - 73ème Gala de la Croix-Rouge Monégasque qui avait lieu pour la première fois sur les Terrasses du Soleil, entre la façade magistrale de l'Opéra Garnier Monte-Carlo et la mer Méditerrannée à Monaco le 18 juillet 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage

Louis Ducruet et sa femme Marie, Stepfanie Kramer, le Prince Albert II de Monaco, Camille Gottlieb - Cérémonie de clôture du 61ème Festival de Télévision de Monte Carlo le 21 juin 2022. © Claudia Albuquerque /Bestimage

Camille Gottlieb - 73ème Gala de la Croix-Rouge Monégasque qui avait lieu pour la première fois sur les Terrasses du Soleil, entre la façade magistrale de l'Opéra Garnier Monte-Carlo et la mer Méditerrannée à Monaco le 18 juillet 2022. © Jean-François Ottonello/Nice Matin/Bestimage

Camille Gottlieb, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La princesse Stéphanie de Monaco assiste, avec ses filles et ses neveux, au spectacle caritatif au profit des écoles de cirque ukrainiennes, donné par les élèves de l'école du cirque de Kiev, lors du Festival du cirque de Monte-Carlo au théâtre Princesse Grace, le 16 avril 2022.

Imany, guest, Camille Gottlieb, le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlène de Monaco, Pierre Dartout, le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, guest, Adriana Karembeu - 73ème Gala de la Croix-Rouge Monégasque qui avait lieu pour la première fois sur les Terrasses du Soleil, entre la façade magistrale de l'Opéra Garnier Monte-Carlo et la mer Méditerrannée à Monaco le 18 juillet 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage

Camille Gottlieb, la fille de la princesse Stéphanie de Monaco et présidente de l'association, durant la donation d'un Van électrique Mercedes EQV 300 par Elena Sivoldaeva, grande donatrice en Principauté et designer en haute joaillerie, propriétaire de la boutique Je le Veux à Monaco, à l'association Be Safe sur la place du Palais à Monaco, le 27 avril 2022.