Camille Gottlieb : Diva glamour en rouge avec sa "moitié", face à Louis Ducruet amoureux

Ce mardi 21 juin, certains se sont déhanchés pour la Fête de la Musique, quand à Monaco, d'autres ont assisté à la 61e édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo. Le défilé de talents de l'industrie télévisuelle sur le tapis rouge a clôturé cette 61e édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo, animée par Miss France 2021 Amandine Petit et le magicien Eric Antoine dans la Salle des Princes du Grimaldi Forum. Et pour l'occasion, Camille Gottlieb était très en beauté.

Dans une superbe robe rouge longue et volumineuse, la fille de Stephanie de Monaco – fruit de ses amours avec Raymond Gottlieb –, les cheveux relevés, la jeune princesse un brin rebelle de 23 ans a fait son effet. Maquillage simple et sourire discret, celle qui est très active sur les réseaux sociaux a capté l'attention des photographes présents. Si la soirée était loin de celle qu'elle passe dans les clubs hype du Rocher, Camille Gottlieb sait parfaitement s'adapter à ces deux mondes. Et c'est au bras de son meilleur ami, celui qu'elle appelle sa "moitié", Médy Anthony, qu'elle a fait son arrivée.

Louis Ducruet et Marie, amoureux élégants

Pour l'occasion, Camille Gottlieb n'était naturellement pas la seule à représenter la famille royale. La jeune femme a pu retrouver sur place son demi-frère dont elle est si proche, Louis Ducruet. Le fils de Stéphanie de Monaco et Daniel Ducruet était naturellement en compagnie de son épouse Marie Chevallier. Le couple, qui pourrait bien rapidement agrandir la famille, était très élégant pour cette sortie. Et comme sa (demi) belle-soeur, l'ancienne étudiante en école de commerce avait opté pour une robe rouge de diva.

Albert de Monaco était donc pour le mieux entouré. Dans son discours, le prince monégasque a déclaré : "Je tiens à remercier les membres du jury, les acteurs et actrices, les réalisateurs et les professionnels du monde entier qui ont contribué au succès de la 61ème édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo. L'excellence a défini la qualité, la créativité de la programmation présentée dans le cadre de la compétition, que ce soit pour la fiction ou les sujets d'actualités. J'adresse mes sincères félicitations aux lauréats des Nymphes d'Or et des Prix Spéciaux car la Sélection Officielle regroupait des nommés exceptionnels." Venu seul, alors que son épouse Charlene avait fait sensation à la soirée d'ouverture de ce Festival, le monarque a pris la pose auprès des siens et des nombreuses stars du petit écran.