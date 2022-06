Charlene de Monaco : Avalanche de diamants et de carats pour une sortie ultra glamour avec Albert

Charlene de Monaco est bel et bien de retour sur le Rocher. Plus question de se cacher et d'éviter les grands rassemblements officiels, la Sud-Africaine a mis ses soucis de santé derrière elle pour profiter de chaque instant que son rôle de princesse peut lui offrir. Le 17 juin dernier, la maman de Jacques et Gabriella a fait une apparition remarquée au bras de son mari, le prince Albert, pour la cérémonie d'ouverture du 61e Festival de télévision de Monte-Carlo.

Charlene de Monaco avait opté pour une création Lanvin : une robe drapée verte et fluide laissant l'une de ses épaules dénudée. Sa coupe courte blond platine permettait de bien mettre en évidence les magnifiques boucles d'oreille qu'elle portait. De longues et multiples tiges dorées incrustées de nombreux diamants, rappel de la manchette qu'elle arborait au poignet gauche. Une parure issue de la collection Palmyre de la célèbre marque Van Cleef & Arpels.

Entre ses boucles et son bracelet, ce n'est pas moins de 193 pierres et 31,1 carats que Charlene de Monaco portait ce soir-là, le tout représentant la coquette sommes de 454 000 euros. Des chiffres à la hauteur de la beauté de la femme du prince Albert II pour qui les derniers mois n'ont pas été de tout repos.

Atteinte d'une grave infection ORL alors qu'elle se trouvait en Afrique du Sud, la princesse Charlène s'était retrouvée coincée dans son pays d'origine, étant dans l'impossibilité de prendre l'avion en raison de sa maladie. En convalescence après plusieurs opérations, la femme d'Albert II avait fini par revenir sur le Rocher pour en repartir aussi vite et être admise dans une clinique suisse. Tout ce temps passé loin des siens semble désormais derrière elle. Charlene de Monaco semble plus épanouie que jamais et rayonne. Ses bijoux le prouvent !