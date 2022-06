Charlene de Monaco : Le sourire retrouvé auprès d'Albert, elle rayonne au Festival de Monte-Carlo !

Depuis l'an dernier et son interminable séjour africain marqué par un flot de rumeurs parfois grandiloquentes, on disait la princesse Charlene de Monaco en dépression, triste, abattue, à deux doigts du divorce... Mais, finalement, depuis que ses problèmes de santé sont derrière elle et qu'elle a regagné le rocher monégasque, c'est une princesse souriante et joviale qui s'affiche devant les photographes.

Après avoir manqué énormément d'évènements mondains qui rythment la vie de la principauté, Charlene de Monaco se rattrape ! On l'a vue au Grand Prix de F1, à la Fashion Week ou encore au balcon du palais pour la Fête-Dieu. Vendredi 17 juin, c'était au Grimaldi Forum qu'elle pouvait de nouveau être aperçue. En effet, la princesse participait à la cérémonie d'ouverture de la 61e édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo. Vêtue d'une robe émeraude drapée et laissant voir une épaule nue, de la maison Lanvin (à environ 3000 euros), Charlene de Monaco était resplendissante. Celle qui s'offre une nouvelle coupe de cheveux avec un effet relevé blond platine sur le dessus, avait accessoirisé sa tenue par des boucles d'oreilles tout en longueur faites de diamants, répondant à son bracelet, ainsi qu'une petite pochette dorée tenue à la main et des talons aiguilles à lanières dorées.

Charlene de Monaco (44 ans) a pris la pose avec sourire et décontraction, échangeant même quelques instants de complicité auprès de son mari le prince Albert. Le couple a posé avec plusieurs invités VIP du Festival comme par exemple Darko Peric (La Casa de Papel) ou Neal McDonough (Desperate Housewives). Le couple princier est aussi monté sur scène lors de la soirée afin de remettre au jeune comédien Théo Christine (du film Suprêmes, prochainement dans la série BRI de Canal +) le 1er Nymphe d'Or du meilleur espoir international.

Le prince Albert a aussi tenu un discours pour saluer l'action du festival - lancé en 1961 par la princesse Grace et le prince Rainier - qui fait en sorte de mettre à l'honneur "la créativité, la qualité de la production fiction" et qui s'efforce de se mettre à la page par sa programmation intégrant notamment de nouveaux modes de consommation des programmes, notamment via les plateformes de streaming.