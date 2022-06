Charlene de Monaco : Sa fille Gabriella boudeuse au balcon, elle intervient et la recadre !

Ce 16 juin 2022 a été marqué par la réapparition de Charlene de Monaco. La princesse, récemment testée positive à la Covid-19, a fini par faire son grand retour aux côtés de son mari Albert de Monaco, au balcon du palais princier. À l'occasion de la Fête-Dieu (Corpus Domini), le couple princier monégasque a fait sensation avec leur fille, la princesse Gabriella, alors que le prince Jacques a brillé par son absence. Si le prince Albert a dû jusqu'ici assurer seul aux côtés de leurs jumeaux, Gabriella et Jacques, cette fois-ci, la Sud-Africaine de 44 ans a pris la relève.

Et la princesse Gabriella ne lui a pas facilité la tâche. En effet, la petite fille de 7 ans est apparue avec une moue bien boudeuse, sur le balcon. La fille d'Albert et Charlene tenait sa tête entre ses mains et ne semblait pas ravie d'être là. À tel point que l'ancienne nageuse a dû intervenir afin de recadrer sa fille. Elle a ainsi été photographiée en train de glisser quelques mots à l'oreille de Gabriella, qui a légèrement changé d'attitude par la suite. Charlene de Monaco est très complice avec sa fille mais semble aussi savoir agir lorsqu'il le faut.

Rouge à lèvres envoûtant et grand retour

La petite fille n'est heureusement pas toujours de mauvaise humeur. Lors de la dernière sortie du frère de Stéphanie et Caroline de Monaco, les jumeaux étaient même souriants aux côtés de leur papa. Le 5 juin, le prince était photographié avec ses enfants à bord d'une calèche féérique, le trio y était très complice. Mais malgré cette attitude, Charlene de Monaco a dû néanmoins être ravie de retrouver les siens. Rouge à lèvres envoûtant, robe bleu marine légèrement décolletée et resserrée à la taille par une fine ceinture, la sportive était très élégante pour son retour. Malgré ces quelques jours d'isolation en raison de la Covid-19, la princesse semblait en pleine forme et affichait une très bonne mine. En revanche, pas de trace du prince Jacques. Espérons que le petit garçon de 7 ans n'a pas attrapé lui aussi la Covid-19, à son tour.