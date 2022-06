Charlene de Monaco : un nouveau souci de santé détecté, cette annonce du palais doit-elle inquiéter ?

Rentrée récemment sur le Rocher, Charlene de Monaco a été testée positive à la Covid-19, a annoncé un communiqué de la Principauté. Naturellement, le Palais révèle qu'il n'y a "pas d'inquiétude" à avoir concernant l'état de santé de la princesse dont les symptômes semblent très légers. "Se conformant aux règles sanitaires en vigueur, la Princesse Charlène observera une période d'isolement de plusieurs jours", a indiqué le palais princier.

Pour rappel, la princesse a été retenue en Afrique du Sud durant des mois car elle était victime d'une infection ORL puis avait fait un séjour dans une clinique spécialisée en Suisse, afin de se reposer. Elle était finalement revenue à Monaco pour Pâques le 17 avril 2022 et s'était affichée avec son époux et leurs jumeaux Jacques et Gabriella (7 ans). Depuis, la monégasque multiplie les apparitions pour le plus grand plaisir des fans.

De son côté, le prince Albert II de Monaco avait contracté une première fois le coronavirus au début de l'épidémie en 2020, avant d'être de nouveau été testé positif au Covid-19 en avril dernier, malgré sa vaccination. Pour rappel, la Principauté de Monaco a retiré l'obligation de porter le masque en extérieur étant donné la baisse de contaminations mais aussi en raison des symptômes légers désormais associés au variant Omicron. Malgré tout, le prince Albert continue à imposer le port du masque dans les établissements de santé, des structures d'hébergement de personnes âgées, des transports publics et des taxis.

La veille de cette annonce du Palais, le prince avait fait parvenir ses meilleurs voeux à la reine Elizabeth II qui célèbre actuellement son Jubilé de platine à Londres. Il a ainsi fait parvenir une dépêche officielle le vendredi 3 juin 2022 au Palais de Buckingham. "En l'honneur de votre jubilé de platine, la princesse Charlene, le peuple monégasque et moi-même tenons à exprimer nos plus sincères félicitations, explique le père de Jacques et Gabriella. La célébration du 70e anniversaire de votre règne est l'occasion pour le monde entier de reconnaître votre engagement inlassable et désintéressé envers la nation britannique et les peuples du Commonwealth, ainsi que votre leadership dans de nombreux domaines au niveau international", pouvait-on lire.