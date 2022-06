Jubilé d'Elizabeth II : Charlene et Albert de Monaco envoient un message très remarqué à la reine

Ce n'est pas tous les jours qu'on célèbre 70 ans de règne ! Le jubilé de platine de la reine Elizabeth II bat son plein depuis le 2 juin 2022 avec, au programme, des défilés en tous genres, sur terre comme dans les cieux, des messes, des courses hippiques et autres évènements organisés en l' honneur de la souveraine britannique. Mais il n'y a pas qu'au Royaume-Uni qu'on pense fort à Lizzie. La cérémonie est suivie de près par la planète entière... dont certains membres d'une autre famille royale, celle de Monaco.

Le prince Albert a effectivement fait parvenir, au palais de Buckingham, une dépêche officielle le vendredi 3 juin 2022 afin d'exprimer ses bons voeux à Elizabeth II. Il a écrit ces quelques mots de la part des membres de sa famille. "En l'honneur de votre jubilé de platine, la princesse Charlene, le peuple monégasque et moi-même tenons à exprimer nos plus sincères félicitations, explique le père de Jacques et Gabriella. La célébration du 70e anniversaire de votre règne est l'occasion pour le monde entier de reconnaître votre engagement inlassable et désintéressé envers la nation britannique et les peuples du Commonwealth, ainsi que votre leadership dans de nombreux domaines au niveau international."

Votre Majesté est une source d'inspiration pour le monde

Chacun y va de son petit hommage en ce "moment historique". Même James, le frère de Kate Middleton, s'est permis un petit trait d'humour en l'honneur de la reine. Malheureusement, Elizabeth II assiste à tout ceci depuis ses appartements, au sein de Buckingham Palace, devant sa télévision. Prise de fatigue, la reine qui avait salué la foule depuis son balcon, comme le veut la tradition durant la Trooping the colour, a finalement souhaité s'isoler. "Le monde a énormément changé au cours des sept dernières décennies, poursuit Albert de Monaco de son côté. Pourtant, vous avez relevé tant de défis avec dévouement et générosité. Votre Majesté est une source d'inspiration pour le monde. Avec mes salutations les plus chaleureuses et les plus sincères en ce jour heureux..."