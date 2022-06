Jubilé d'Elizabeth II : Le frère de Kate Middleton, James se lâche avec un hommage improbable

Il faut effectivement souhaiter, à Elizabeth II, le meilleur en cette jolie occasion. Hélas, le peuple britannique se fait du mouron pour elle. Après avoir salué la foule depuis le balcon de Buckingham Palace, lors de la parade Trooping the colour en compagnie de ses proches, dont le prince William, Kate Middleton, son fils le prince Charles, ses petits-enfants George, 8 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans ou encore son cousin le duc de Kent, la reine a souhaité prendre un peu de recul. Un "inconfort" l'a effectivement empêchée d'assister à la messe organisée le vendredi 3 juin 2022 en la cathédrale Saint-Paul de Londres et elle ne se joindra pas, non plus, au derby d'Epsom le lendemain. En raison de sa fatigue, Elizabeth II suivra le reste des festivités depuis chez elle, devant la télévision. C'est sa fille, Anne, qui s'occupera de la représenter jusqu'au bout de l'évènement.