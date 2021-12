James Middleton et Alizée de sortie : la Française fait mouche au milieu de la famille royale !

Pour assister à ce concert hommage aux individus et organisations mobilisés au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie, James Middleton et sa jeune épouse ont pris place aux côtés de Carole et Michael Middleton (les parents de Kate Middleton). Pippa Middleton était elle aussi présente, mais seule. Peut-être son mari James Matthews est-il resté à la maison pour s'occuper de leurs deux jeunes enfants : Arthur et Grace (3 ans et 8 mois) ?

La famille royale était tout aussi bien représentée avec la comtesse Sophie de Wessex (l'épouse du prince Edward et tante du prince William), les princesses Beatrice et Eugenie , de même que Zara et Mike Tindall.