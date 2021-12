Kate Middleton festive en rouge : ambiance Noël sur le lieu de son mariage avec William

La grande nouvelle avait été confirmée le 30 novembre dernier par le palais de Kensington. Un grand concert de Noël - organisé par Kate Middleton et le prince William - était bel et bien annoncé pour le 8 décembre 2021 en l'abbaye de Westminster, à Londres. Ce haut lieu de la capitale anglaise regorge de nombreux souvenirs pour le duc et la duchesse de Cambrigde puisqu'ils s'y sont mariés il y a tout juste dix ans, le 29 avril 2011 très exactement.

Comme prévu donc, Kate Middleton et le prince William se sont présentés dans la soirée de ce mercredi à l'abbaye de Westminster, une arrivée très remarquée pour la maman de George, Charlotte et Louis (8,6 et 3ans). L'anglaise de 39 ans resplendissait dans un manteau rouge à 3500 euros signé Catherine Walker, l'une de ses créatrices préférées. Pour la petite anecdote, Kate Middleton avait porté la même pièce, mais en noir, lors des obsèques du prince Philip, le défunt époux de la reine Elizabeth, qui s'étaient déroulées le 17 avril dernier au château de Windsor. Ce soir, plongée dans la magie de Noël, Kate Middleton a complété sa tenue avec des escarpins rouges. Le prince William portait quant à lui un costume sombre, une chemise blanche et une cravate rouge. Le couple royale est apparu très souriant devant l'abbaye de Westminster et a été photographié en train de rire avant de rentrer dans l'édifice où le grand concert caritatif a été organisé.

Cette soirée a pour but d'honorer les personnes qui se sont mobilisées durant la pandémie, avec un concert de chants de Noël. Un évènement soutenu par la Royal Foundation qui a été mis en place pour "reconnaître et célébrer le travail incroyable des individus et des organisations à travers la nation qui ont pris des mesures pour soutenir leurs communautés pendant la pandémie", pouvait-on lire sur le compte Twitter du palais de Kensington. "Ce sera l'occasion pour la nation de se rassembler et de se pencher sur les 18 derniers mois, de penser non seulement aux défis sans précédent auxquels nous avons tous été confrontés alors que nous continuons à naviguer dans la pandémie de Covid-19, mais aussi de se souvenir des points positifs : les personnes et les organisations qui se serrent les coudes dans leurs communautés, les petits actes de gentillesse à travers différentes démographies et générations, et les héros méconnus qui se sont levés pour aider les autres", avaient commenté Kate Middleton et le prince William sur leur compte Instagram.