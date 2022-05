Gabriella et Jacques de Monaco comblés avec leur papa : séjour féérique loin du Rocher, Charlene grande absente

La dernière année écoulée a été des plus mouvementés pour la famille princière monégasque. En Afrique du Sud pour soutenir la cause animale, la princesse Charlène n'était finalement jamais rentrée, faisant naître des rumeurs de divorce avec le prince Albert. Il n'en était finalement rien. Charlene souffrait en réalité d'une infection ORL grave l'empêchant de prendre l'avion pour retrouver les siens et la contraignant à subir plusieurs interventions chirurgicales avant d'être remise sur pied.

S'ils ont longtemps été privés de leur mère et de leur épouse, Gabriella, Jacques et le prince Albert ont quand même profité de quelques réunions familiales avec elle. Séparés pour ses dix ans de mariage avec Albert, Charlene avait posté une vidéo romantique pour retracer leurs longues années passées ensemble, unis l'un à l'autre. Un clin d'oeil bienvenu pour le prince, resté seul avec les enfants sur le Rocher. Les retrouvailles ont bel et bien eu lieu, Charlene étant enfin rentrée chez elle. Pour on l'espère, ne plus jamais repartir !