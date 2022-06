Charlene de Monaco malade : Albert assure avec Gabriella et Jacques lors d'une sortie sportive

Charlene de Monaco a multiplié les apparitions sur le Rocher, mais depuis ce 4 juin 2022, la princesse monégasque a été testée positive à la Covid-19. De quoi la ré-éloigner à nouveau des sorties officielles mais heureusement,Albert de Monaco assure aux côtés des enfants, Gabriella et Jacques. Après une sortie dans une calèche féérique, le samedi, le trio princier a été photographié ce dimanche 5 juin au départ du Yacht Club de Monaco. Robe et sandales pour la princesse Gabriella, polo et short pour son frère Jacques. Une sortie décontractée durant laquelle ils sont apparus très complices.

Le Riviera Water Bike Challenge est de retour. Cet événement sportif organisé par la Fondation Princesse Charlene de Monaco s'est déroulé ce 5 juin, au départ du Yacht Club de Monaco, mais sans Charlene Wittstock. Les participants, aux côtés de célébrités sportives ont formé des équipes de cinq pour une course de water bike en relais dans le port de Monaco, afin de lever des fonds pour la prévention de la noyade. Ces fonds financeront le projet Swim for Safety au Sri Lanka, pour enseigner la natation et la sécurité aquatique aux enfants défavorisés.

Le prince Jacques tient la main de son père

Les jumeaux Gabriella et Jacques, 7 ans, y sont apparus très impliqués aux côtés de leur père. Ils ont ainsi pris la pose aux côtés des sportifs en arborant le t-shirt de la course. Cap Optimist en association avec la fondation princesse Charlène sponsorise cette traversée jusqu'à Athènes. Un défi mondial caritatif inédit au profit des enfants vulnérables qui combattent le cancer. Le prince Jacques n'a pas quitté son père, durant cet évènement où il a été aperçu lui tenant la main.

La veille, les jumeaux sont apparus stylés et comblés auprès de leur papa à bord d'une calèche. Le Souverain de 64 ans assure dans son rôle de père avec les jumeaux. Et il n'a pas manqué de redoubler d'effort lorsque ces derniers ont longtemps été privés de leur maman. La dernière année écoulée n'a pas été simple pour la famille monégasque, Charlene de Monaco ayant été retenue de longs mois en Afrique du sud, à cause d'une infection ORL grave. C'est désormais heureusement fini.