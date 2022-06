Diaporama : Charlene de Monaco : Sa fille Gabriella boudeuse au balcon, elle intervient et la recadre !

1 / 43 Charlene de Monaco : Sa fille Gabriella boudeuse au balcon, elle intervient et la recadre !

2 / 43 Semi-Exclusif - Le prince Albert II de Monaco, sa femme, la princesse Charlene et leur fille, la princesse Gabriella durant la procession de la Fête Dieu sur la place du Palais © Bruno Bebert / Bestimage

3 / 43 Semi-Exclusif - Le prince Albert II de Monaco, sa femme, la princesse Charlene et leur fille, la princesse Gabriella durant la procession de la Fête Dieu sur la place du Palais, le 16 juin 2022. C'est le retour officiel de la princesse Charlene depuis l'annonce de sa contamination à la COVID début juin. Pendant ce jour férié à Monaco, la Principauté a célébré la Fête-Dieu (Corpus Domini). Cette fête catholique, instituée par le pape Urbain IV en 1264, se tient chaque année le jeudi qui suit la Trinité, soixante jours après Pâques. Elle célèbre la présence réelle de Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin, devenus son corps et son sang. © Bruno Bebert / Bestimage

Semi-Exclusive - The princely couple of Monaco and their daughter on the balcony of the palace for the Fête Dieu procession. On June 16th 2022

Semi-Exclusive - The princely couple of Monaco and their daughter on the balcony of the palace for the Fête Dieu procession. On June 16th 2022

Semi-Exclusive - The princely couple of Monaco and their daughter on the balcony of the palace for the Fête Dieu procession. On June 16th 2022

Semi-Exclusive - The princely couple of Monaco and their daughter on the balcony of the palace for the Fête Dieu procession. On June 16th 2022

Semi-Exclusive - The princely couple of Monaco and their daughter on the balcony of the palace for the Fête Dieu procession. On June 16th 2022