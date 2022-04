Louis Ducruet et Marie Chevallier bientôt parents ? Le fils de Stéphanie de Monaco met la pression pour un bébé

Ils se sont rencontrés sur les bancs de leur école de commerce Skema Business à Sophia-Antipolis. C'était il y a dix ans. Un bel anniversaire que Louis Ducruet et son épouse Marie Chevallier qui vont aussi fêter cette année leurs 30 ans respectifs. Un cap qui pourrait bien être celui du début d'une nouvelle vie de parents.

Dans les pages de Point de Vue, ce mercredi 13 avril, le fils de Stéphanie de Monaco et Daniel Ducruet révèle son envie d'agrandir la famille et évoque la pression mise par la famille. "Nous y pensons, bien sûr, fait savoir le Monégasque. La pression est forte entre ma grand-mère paternelle, ma mère, celle de Marie, ses deux frères, mes soeurs, qui nous posent régulièrement la question."

Seulement si Louis Ducruet se sent prêt à devenir papa depuis déjà un moment, ce n'est pas le cas de celle qui partage sa vie depuis dix ans qui aimerait avoir un peu plus de temps. "Cela fait déjà plusieurs années que je désire être père, Marie souhaite attendre un peu, admet-il. 30 ans serait le bel âge pour concrétiser ce projet." De quoi mettre la pression à son épouse. Qu'en dit la principale intéressée ? Marie Chevallier, avec laquelle ils se sont mariés le 29 juillet 2019, s'exprime également sur le sujet chez nos confrères.

La famille met la pression

"Cela fait c'est vrai, plusieurs années que Louis me fait part de son désir de devenir père, confie celle qui s'entend très bien avec sa belle-soeur Camille Gottlieb. Je ne suis pas encore tout à fait prête, j'aimerais attendre un peu, mais peut-être l'année prochaine ?" Quoi qu'il en soit si leurs envies semblent diverger quelque peu sur ce sujet, ce n'est qu'une question de temps, car Louis et Marie Ducruet ne voient pas la vie l'un sans l'autre. Et dans dix ans, le fils de la princesse Stéphanie s'imagine parfaitement avec trois ou quatre enfants et leur fidèle chien Pancake.