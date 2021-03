Louis Ducruet et sa femme Marie : 9 ans d'amour, célébration romantique à Dubaï

L'été dernier, Louis et Marie Ducruet ont célébréleur premier anniversaire de mariage. Le couple a une autre date à fêter : les 9 ans de leur histoire d'amour. À cette occasion, le Monégasque a adressé une touchante déclaration à son épouse.

Les Ducruet sont en vacances à Dubaï, mais Louis a indiqué Monaco comme lieu de sa dernière publication Instagram. Ce lundi 1er mars 2021, le fils de la princesse Stéphanie de Monaco et nouveau conseiller du club de Nottingham Forest a posté un portrait en noir et blanc de Marie et lui. Il écrit en légende : "Joyeux 9e anniversaire mon amour ! Notre relation a commencé il y a 9 ans aujourd'hui et nous avons construit beaucoup de choses ensemble. Nous sommes désormais mariés et avons Pancake. Je sais que notre futur sera brillant ! Je t'aime @marieducruet".

En commentaire, Louis et Marie ont reçu les félicitations de la petite soeur de Louis (et belle-soeur de Marie), Camille Gottlieb. Sa cousine Jazmin Grimaldi, fille du prince Albert II de Monaco et son ex-compagne Tamara Rotolo, ainsi que le footballeur croate Danijel Subasić, ancien gardien de l'AS Monaco, ont également réagi à cette heureuse célébration.