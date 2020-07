Louis Ducruet : Week-end en amoureux avec Marie pour leur premier anniversaire

Il y a déjà un an que Louis Ducruet et Marie se sont dit "oui" en grande pompe à Monaco. Les 26 et 27 juillet 2020, le couple a célébré l'événement le temps d'un week-end dans le Sud de la France, au château de Berne. Ces passionnés de voyage auraient préféré partir pour une nouvelle aventure à l'étranger pour ces noces de coton, mais crise sanitaire oblige, ils ont préféré ne pas s'éloigner de la Principauté.

"Joyeux premier anniversaire de mariage à mon mari adoré. Je t'aime tellement", a confié Marie Ducruet sur Instagram lundi. Pour accompagner son message, la jeune femme de 27 ans, responsable événementiel au Casino de Monte-Carlo, a partagé un joli selfie de vacances sur lequel elle apparaît au côté de son époux et de leur chien, en pleine balade dans les gorges du Verdon. "Nous allons passer un week-end dans le Var, tous les trois, avec notre chien, Pancake. Voyager reste compliqué, nous avons donc préféré ne pas partir très loin", avait-elle expliqué lors d'une interview accordée au magazine Point de vue du 22 juillet. "Nous allons nous reposer, en mode cocooning. Et nous nous offrirons nos cadeaux... dans du coton !", avait ajouté l'ancien sélectionneur de l'AS Monaco.