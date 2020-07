Louis et Marie Ducruet, déjà 1 an : un premier anniversaire "cocooning"

Mariés depuis une petite année, Louis et Marie Ducruet ont eu le temps de s'apprivoiser avant de se passer la bague au doigt puisqu'ils sont ensemble depuis leur rencontre sur les bancs de la SKEMA Business School, il y a huit ans : "Nous avons grandi ensemble, nous avons toujours avancé dans la même direction. Bien sûr notre relation a évolué, mais nous restons ce que nous n'avons jamais cessé d'être, à la fois complices, amis et amants, a affirmé Marie. Louis est mon meilleur ami, je suis sa meilleure amie. Notre amour, lui, grandit un peu plus chaque jour (...). Je ressens surtout comme une chance le fait d'avoir tout de suite trouvé l'âme soeur."

Aucune ombre au tableau donc, si ce n'est la gentille pression que font peser leurs proches pour qu'ils fondent une famille, y compris la princesse Stéphanie de Monaco ! "En ce moment, nous subissons un peu de pression, a confié Louis Ducruet, 27 ans. De nos mamans, mais aussi de ma grand-mère... Sans oublier mes soeurs, surtout Camille [Gottlieb], qui adore les enfants et a hâte de devenir 'tatie' et de faire du baby-sitting (...). Moi je suis prêt, mais je respecte la décision de Marie d'attendre encore un peu."