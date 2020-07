Stéphanie de Monaco bientôt grand-mère ? Elle met la pression à Louis

Les 26 et 27 juillet 2020, Louis Ducruet et Marie Chevallier fêteront leur premier anniversaire de mariage. À l'occasion de ces noces de coton, le fils de la princesse Stéphanie de Monaco et son épouse ont accordé une nouvelle interview au magazine Point de vue. Tout en prenant la pose lors d'une virée en bateau au large du Rocher, ou pendant une balade avec son chien Pancake, le jeune couple a accepté de parler bébé.

Le Monégasque et sa moitié sont ensemble depuis maintenant huit ans, ils se sont rencontrés lors de leurs études à la SKEMA Business School de Sophia Antipolis. Après une petite année de mariage, les familles respectives des deux amoureux les poussent gentiment à fonder une famille : "En ce moment, nous subissons un peu de pression, a confié Louis Ducruet, 27 ans. De nos mamans, mais aussi de ma grand-mère... Sans oublier mes soeurs, surtout Camille [Gottlieb], qui adore les enfants et a hâte de devenir 'tatie' et de faire du baby-sitting." Du côté de Marie également, une certaine pression se fait ressentir de la part de ses frères.

Si l'ancien recruteur de l'AS Monaco est prêt à accueillir son premier enfant, son épouse préfère quant à elle attendre encore un peu : "Louis serait ravi que je tombe enceinte demain, je pense même que c'est son souhait le plus cher, a expliqué la jeune responsable en événementiel pour le Casino de Monte-Carlo. Mais j'ai un travail très prenant et je crois que je ne me sens pas encore tout à fait prête. Je me dis souvent que nous n'avons que 27 ans..." Marie Ducruet peut heureusement compter sur la compréhension de son mari : "Moi je suis prêt, mais je respecte la décision de Marie d'attendre encore un peu. Pancake restera donc, pour quelque temps encore, le seul 'fils' de la maison."