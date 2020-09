Prince Albert : Rare photo de sa fille Jazmin avec sa mère Tamara Rotolo

Alors qu'elle luttait contre le coronavirus depuis plusieurs semaines, il semble que Jazmin Grace Grimaldi va mieux. La jeune femme reste certainement à distance de sa maman puisqu'elle souffrait de symptômes douloureux il y a encore quelques jours : "J'ai développé une sorte de varicelle et je continue d'avoir des courbatures inconfortables avec des douleurs plus sévères au niveau de mes poumons, ma cage thoracique, des montées de fièvre et des migraines invalidantes", avait-elle confié sur Instagram, le 18 août dernier. "La douleur est si inconfortable et invalidante, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est se reposer et mettre de la glace pour soulager (...). Mais je reste optimiste, je suis une femme forte, je suis une survivante."

Avant elle, c'était au tour de son père le prince Albert de Monaco de se remettre du Covid-19, contracté au début de l'épidémie en mars dernier.