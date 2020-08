Jazmin Grimaldi rattrapée par le coronavirus, la fille du prince Albert en peine

Après avoir lui-même survécu au coronavirus, le prince Albert de Monaco doit se faire du souci pour sa fille aînée Jazmin Grace Grimaldi, en prise avec la Covid-19 depuis un mois. Comme la jeune Américaine l'a expliqué sur son compte Instagram le 18 août 2020, après s'être sentie mieux durant plusieurs jours, son état de santé s'est soudainement aggravé au point d'être hospitalisée. Bien que frustrée et fatiguée, la comédienne et chanteuse de 28 ans garde malgré tout le moral et compte bien s'en sortir.

La fille du Monégasque, née de sa brève liaison avec l'Américaine Tamara Rotolo, a expliqué avoir été hospitalisée le week-end dernier pour subir des examens plus approfondis : "J'ai développé une sorte de varicelle et je continue d'avoir des courbatures inconfortables avec des douleurs plus sévères au niveau de mes poumons, ma cage thoracique, des montées de fièvre et des migraines débilitantes, a-t-elle confié. J'ai passé une série de tests : prise de sang, test urinaire et radio de la poitrine. Mes globules blanc et mes lymphocytes sont bas et ma Protéine C réactive, soit l'inflammation dans le corps, est plus haute que la normale ce qui indique que la Covid affecte toujours mon corps."

Jazmin Grace a expliqué être sous antibiotiques pour éviter une éventuelle pneumonie liée au coronavirus, d'autant qu'un caillot de sang a été détecté dans son poumon droit... Pour autant, elle a pu quitter l'hôpital pour se reposer chez elle, tout en suivant de près l'évolution de ses symptômes. "Je suis plus que frustrée et je souhaite juste que mon corps trouve la paix et le confort. La douleur est si inconfortable et débilitante, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est se reposer et de la glace pour soulager." La jeune Américaine garde malgré tout le moral : "Mon système immunitaire est peut-être en peine pour un peu plus longtemps encore mais je reste optimiste, je suis une femme forte, je suis une survivante."