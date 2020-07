Jazmin Grimaldi infectée par la Covid-19 : en pleurs, elle raconte son calvaire

Jazmin Grace Grimaldi est une "survivante". La fille du prince Albert de Monaco a survécu au coronavirus, et a tenu à partager son expérience avec ses abonnés. Dans une vidéo de plus de huit minutes, la jeune femme décrit ses symptômes.

"J'ai été testée positive au Covid-19. Les résultats sont arrivés ce matin. Ce n'était pas un choc pour moi parce que cette semaine j'ai ressenti plusieurs symptômes du coronavirus. Je dois dire que j'ai pris toutes les précautions, je me suis confinée, je ne sortais que pour faire les courses, je portais toujours des masques...", a-t-elle commencé.

"Cette semaine je suis tombée très malade. La nuit du 4 juillet, ma gorge a commencé à me faire mal et je ne me sentais pas moi même à 100%. J'étais fatiguée. J'ai commencé à avoir de la fièvre dans la nuit, avec des frissons et des crampes. J'ai gardé cette fièvre haute pendant trois quatre jours après", poursuit Jazmin Grace, qui dit avoir passé ces jours de maladie à se reposer, devant Netflix.

"Puis des migraines sont arrivées. J'avais des maux de tête toute la journée. La pire migraine était celle du 9 juillet. Le jour où j'ai été testée pour le Covid-19 (...) J'ai essayé de dormir pour faire passer la migraine, c'était très fatiguant", a-t-elle poursuivi, précisant ne pas avoir souffert de perte d'appétit, ou de perte d'odorat ou de goût. Aujourd'hui, plus de dix jours après l'apparition de ses premiers symptômes, Jazmin Grace dit se sentir toujours un peu patraque.

"Je suis une survivante, j'ai survécu et j'en suis très reconnaissante", se réjouit-elle. Traumatisée par cette expérience, la fille du souverain monégasque appelle sa communauté à respecter les consignes de distanciation sociale. "C'est effrayant, et je veux que tout le monde prenne le virus au sérieux. Essayons de résoudre ce problème et d'aller mieux, ensemble", s'émeut-elle, en pleurs.