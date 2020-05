Hélène Darroze guérie du Covid-19 mais pas sortie d'affaire : "Ça revient..."

L'épidémie de coronavirus n'aura pas épargné Hélène Darroze. D'abord fortement touchée par le fléau de part sa profession, elle qui est aux commandes de trois restaurants, la cheffe a également contracté le Covid-19 pendant le confinement. Et si elle a déjà évoqué plusieurs fois la difficulté qu'elle a eue à se remettre sur pied après être "restée dans un état semi-comateux" comme elle le confiait récemment sur Clique, la double étoilée a une nouvelle fois pris la parole à ce sujet au micro de BFMTV samedi 30 mai 2020.

La complice de Philippe Etchebest dans Top Chef a notamment révélé être toujours très affaiblie par la maladie. "Du jour au lendemain ça y est vous avez une patate c'est incroyable, ça va bien pendant deux ou trois jours et bam ! Ça revient. Pas aussi fort qu'avant mais avec une fatigue incroyable, un mal de gorge qui revient, avec des sortes de gros rhumatismes. À une période je ne pouvais plus plier les mains", détaille-t-elle. Hélène Darroze a toutefois fini par rassurer sur son état, bien que des effluves du virus refont surface de temps en temps. "Aujourd'hui ça va. Je ne vais pas dire que j'ai retrouvé ma forme à 100%, il y a encore de gros moments de fatigue et de maux de tête mais depuis quelques jours ça va beaucoup mieux. C'est vrai que je fais partie de ces gens pour qui cela n'a pas été anodin. Ça a été un peu compliqué mais bon, j'ai retrouvé ma forme et j'ai retrouvé ma pêche !", a-t-elle indiqué.



La maman de Quiterie et de Virginie a même plutôt intérêt à se sentir mieux étant donné la charge de travail qui l'attend. Alors que les restaurants s'activent pour ouvrir dans plusieurs départements de France, seuls ceux avec des terrasses pourront accueillir des clients à compter du 2 juin prochain en Ile-de-France, où Hélène Darroze exerce son activité. L'heure est donc à la réflexion pour celle qui a été désignée en 2015 meilleure femme cheffe au monde, concernant la suite des événements...