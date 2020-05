Hélène Darroze dans un état semi-comateux : sa lutte contre le coronavirus

Hélène Darroze est une double victime du coronavirus. En plus de voir son activité professionnelle être menacée à cause des répercussions financières du confinement, la cheffe a contracté le fameux virus. Si elle a déjà évoqué plusieurs fois la difficulté qu'elle a eue à se remettre sur pied, la double étoilée en a dit plus à Mouloud Achour dans Clique sur Canal+.

Avant toute chose, Hélène Darroze a bien précisé que cette maladie n'est pas "qu'une simple grippe" comme cela a été dit au début de la crise sanitaire par des médecins ou des commentateurs mal informés et, pour elle, le calvaire dure depuis début mars. "C'est quelque chose qui met vraiment à plat et qui peut avoir des conséquences. Je me demande sincèrement jusqu'à quand ça va durer, jusqu'à quand je vais être fatiguée comme ça", a déclaré la maman de Quiterie et Charlotte.

Il faut dire qu'elle a vécu des moments très difficiles. Pendant trois jours, elle a eu des maux de tête si violents qu'elle ne pouvait pas se lever, pas se laver et à peine aller aux toilettes. Comme elle l'explique, pendant ces trois jours elle est "restée dans un état semi-comateux". Et puis, comme par miracle, du jour au lendemain c'est parti... mais pour mieux revenir. "Ça revient. Pas aussi fort qu'avant mais avec une fatigue incroyable, un mal de gorge qui revient, avec de sortes de gros rhumatismes. À une période je ne pouvais plus plier les mains", poursuit-elle. Plus de deux mois après les premiers symptômes, Hélène Darroze est aujourd'hui encore fatiguée et "était encore au lit il y a deux jours". Néanmoins, la jurée de Top Chef assure être guérie.