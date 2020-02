Hélène Darroze maman sur le tard : "C'était difficile pour plein de raisons..."

L'adoption est une procédure qui peut être très compliquée et surtout très longue. Pourtant, certaines femmes décident de se lancer sur le tard. C'est le cas de la cheffe étoilée Hélène Darroze, juré de l'émission Top Chef (M6) depuis 2015, qui est devenue maman pour la première fois à l'âge de 40 ans. Un choix que la cuisinière de 52 ans a expliqué lors de son passage dans l'émission Quotidien (TMC), le mardi 11 février 2020.

"J'ai été maman à 40 ans parce qu'avant c'était difficile pour plein de raisons parce que j'étais sur le terrain, parce que je n'avais pas les moyens de me payer deux nounous, parce qu'il faut avoir deux nounous...", dévoile-t-elle aux téléspectateurs. Hélène Darroze a donc choisi de faire passer sa carrière professionnelle avant sa vie famille. Un choix audacieux qui a payé puisqu'elle est aujourd'hui une cheffe étoilée – et il n'y en a pas beaucoup – et a même pu ouvrir son propre restaurant dans le 6e arrondissement de Paris.

Alors que le présentateur Yann Barthès s'est mis à évoquer le manque de parité dans le milieu de la gastronomie, et notamment parmi les candidats de la prochaine saison de Top Chef, - il y a trois candidates pour douze candidats - la jolie blonde a donné les raisons qui, selon elle, freine les femmes à se lancer dans la cuisine professionnelle. "C'est un métier qui n'est pas facile c'est clair, mais peut-être que certaines femmes ne s'autorisent pas non plus à avoir une vie de maman différente, une vie de femme différente", explique-t-elle.

Aujourd'hui, Hélène Darroze officie également à Londres, dans le restaurant de l'hôtel The Connaught où elle connaît un succès grandissant depuis 2008. Une carrière qu'elle combine habilement avec son rôle de maman, elle qui a adopté sa première fille Charlotte (née en 2007), au Vietnam en 2007. Deux ans plus tard, elle retourne au Vietnam et adopte une seconde petite fille qu'elle prénomme Quiterie (née en 2010).