Fort Boyard : Nouvelles règles et mesures, coulisses du tournage

Début juin 2020, Alexia Laroche-Joubert, présidente d'Adventure Line productions qui produit Fort Boyard, n'avait pas caché son inquiétude. À cause de la crise du coronavirus et d'un problème d'assurances, le tournage pouvait ne pas reprendre et l'émission pouvait être en danger. Fort heureusement, le travail a repris sur le Fort, mais sous des conditions strictes.

Télé Loisirs s'est intéressé aux conditions de tournage exceptionnelles de Fort Boyard. La saison 2020 est particulière à bien des égards. Il a fallu notamment trouver des solutions pour respecter la distanciation sociale et les gestes barrières, tout en gardant la magie des épreuves et du programme. Et ça commence, notamment, par le port du masque. Olivier Minne explique : "Les candidats arrivent sur le fort masqués. Dès qu'ils sont installés face à moi, à une distance physique réglementaire, ils enlèvent leur masque. Tout au long de l'émission, ils vont suivre un par un Passe-Partout pour se rendre là où se déroulent les épreuves. Ce dernier restera masqué. On a installé des écrans de contrôle et il y a des retours sons partout, ce qui nous permet de suivre les candidats."

Une autre adaptation a été nécessaire dans la Salle du trésor. Avant, les boyards pleuvaient et tous les candidats se ruaient pour les ramasser. À présent, le puits dans lequel ils tombent est divisé en segments. Chaque star a accès à l'un d'entre eux.

"Nous utiliserons plusieurs bateaux au lieu d'un seul pour rejoindre le fort. Nous avons spécialement créé des jeux confinés qui permettent de respecter les gestes barrières et la distanciation", avait également confié Takis Candilis, le directeur général délégué à l'antenne et aux programmes de France Télévisions, au Parisien début mai.

De nouveaux personnages, déjà des blessés

Fort Boyard sera de retour sur France 2 le samedi 11 juillet, à 21h. Francis Lalanne alias Narcisse Lalanne et Cyril André-Chassagnon, alias Mister Boo ne seront plus présents. Ce dernier sera remplacé par Big Boo. En revanche, Cyril Féraud sera grimé en Ken pour jouer les Cyril Gossbo. L'humoriste Kevin Razy, lui, sera un professeur, le pire que le Fort ait jamais connu.

Côté blessures, Capucine Anav est rentrée chez elle le visage amoché. Claude de Koh-Lanta s'est démis le doigt, s'est arraché le côté du mollet et s'est ouvert le doigt.