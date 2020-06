Capucine Anav, le visage tuméfié : "souvenir" de son passage dans Fort Boyard

La 31e saison de Fort Boyard se précise. Attendue au cours de l'été, l'émission promet d'ores et déjà de nombreux changements, avec par exemple plusieurs départs et arrivées surprises. On sait par exemple que Vincent Lagaf' et Francis Lalanne, qui incarnaient respectivement les rôles de Megagaf et Narcisse Lalanne, ont été écartés du tournage au profit de petits nouveaux comme Cyril Féraud, métamorphosé en Ken pour l'occasion. En outre, les téléspectateurs pourront découvrir un casting composé de personnalités très variées et prêtes à tout pour remporter un maximum d'argent pour des associations. Capucine Anav est notamment annoncée et la jeune femme s'est vraisemblablement donné beaucoup de mal pour remporter les fameuses clefs du jeu.

C'est le 18 juin dernier que la compagne d'Alain-Fabien Delon s'est déplacée sur l'île d'Aix, où a lieu l'enregistrement du programme présenté par Olivier Minne. Une journée mémorable en tout point comme elle le confiait une fois de retour chez elle via ses réseaux sociaux. "La vérité, cette année, ils ont mis la barre très très haut. J'ai vraiment hâte que vous voyez l'émission", teasait-elle, révélant au passage avoir pris quelques coups : "Je suis tombée, je suis toute bleue, je vais avoir des cocards, je pense."

La belle brune de 29 ans ne croyait pas si bien dire et se retrouve aujourd'hui avec le visage tuméfié. Via sa story Instagram mardi 23 juin 2020, Capucine a dévoilé une photo du résultat, et ça fait peur à voir ! "Je garde des petits souvenirs de mon tournage de Fort Boyard", relativise-t-elle, amusée, dans les commentaire. Pas d'inquiétudes cependant à avoir car l'image est apparemment plus impressionnante que la réalité des choses. "Je vous rassure, tout va bien. Quelle saison incroyable !! J'ai adoré", finit-elle par préciser. Plus de peur que de mal, mais ce qui est certain, c'est que les internautes doivent désormais avoir hâte de découvrir sa mésaventure.