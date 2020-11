Louis Ducruet : Sa maman Stéphanie "triste" de son nouveau projet loin de Monaco

Quitter l'AS Monaco, d'accord, mais pas question de quitter la principauté ! Dans une nouvelle interview accordée au magazine Gala du 5 novembre 2020, Louis Ducruet s'est confié sur son nouveau poste : celui de conseiller spécial au recrutement international pour le Nottingham Forest, club anglais de deuxième division. Depuis près de cinq ans, il officiait au sein de l'AS Monaco et avait atteint le poste d'assistant à la vice-présidence en février 2019.

"A l'AS Monaco, j'étais un peu bloqué, explique le Monégasque de 27 ans à nos confères. J'ai préféré partir pour mieux revenir. Mon rêve et mon objectif restent toujours de pouvoir un jour diriger ce club." Le fils de la princesse Stéphanie ne va pas quitter son cher Rocher pour autant : "Je vais continuer à habiter en principauté. Partir de l'AS Monaco a été un crève-coeur, mais quitter en plus mon pays, ç'aurait été trop d'un seul coup." Louis Ducruet va donc entamer son nouveau contrat de deux ans à distance et privilégier le télétravail, la meilleure des options en cette période de crise sanitaire... "C'est un club familial, très apprécié en Angleterre qui a des valeurs auxquelles je peux m'identifier, a-t-il ajouté. Aujourd'hui, certes, ils sont en ligue 2 en Angleterre, mais j'ai voulu aussi chercher le challenge et apprendre d'un club très professionnel, très apprécié, avec une histoire."

Il faut que tu partes

Forcément, cette nouvelle vie à venir en Angleterre ne ravit pas pleinement Stéphanie de Monaco. "Elle sait que c'est une étape inéluctable. Elle est triste comme mon père (Daniel Ducruet NDLR). Ma grand-mère paternelle est très affectée de ne plus me voir aussi souvent. Mais tous sont contents que ma carrière évolue, que j'arrive à faire des choses en dehors de Monaco, de mon nom", avoue le neveu du prince Albert. Quant à sa épouse Marie, elle se soutient à 100% dans ce nouveau projet : "Marie voyait que j'étais un peu éteint, que je ne me reconnaissais plus dans mon club. Elle a été la première à me dire : 'Il faut que tu partes, que tu changes'. Elle est derrière moi à cent pour cent. C'est précieux d'avoir quelqu'un comme elle à mes côtés au quotidien", confie Louis Ducruet.

Louis Ducruet va donc continuer à vivre avec son épouse Marie, à qui il a dit "oui" lors d'une fastueuse cérémonie organisée à Monaco à l'été 2019. La jeune femme, qui partage sa vie depuis maintenant huit ans, travaille quant à elle comme responsable événementiel au Casino de Monte-Carlo. Aucune ombre au tableau donc, si ce n'est la gentille pression que font peser leurs proches pour qu'ils fondent une famille, y compris la princesse Stéphanie de Monaco ! "En ce moment, nous subissons un peu de pression, avait confié Louis Ducruet à Point de vue en juillet dernier. De nos mamans, mais aussi de ma grand-mère... Sans oublier mes soeurs, surtout Camille [Gottlieb], qui adore les enfants et a hâte de devenir 'tatie' et de faire du baby-sitting (...). Moi je suis prêt, mais je respecte la décision de Marie d'attendre encore un peu."