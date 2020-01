Louis Ducruet : La jolie vidéo de son mariage avec Marie dévoilée

Cinq mois après leur fastueux mariage à Monaco, Louis Ducruet et sa jeune épouse Marie viennent de partager une vidéo de leurs noces. Le 30 décembre 2019, chacun s'est saisi de son compte Instagram pour dévoiler le clip retraçant le week-end de leur union estivale, célébrée les 26 et 27 juillet derniers.

L'arrivée de la mariée en voiture de collection devant la cathédrale Notre-Dame Immaculée, le marié au bras de sa mère la princesse Stéphanie, la signature du registre à la mairie, la grande réception organisée à l'hôtel Monte-Carlo Bay, l'émotion de Daniel Ducruet, la découpe de la pièce montée à deux... Les temps forts de ce week-end festif défilent en musique sur le titre Marry You de Bruno Mars. Un choix qui n'est pas un hasard puisque lors de son mariage religieux, Marie a remonté l'autel sur Just The Way You Are, autre titre phare de l'artiste américain.