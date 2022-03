Albert de Monaco et Louis Ducruet : Enrôlés dans "un tournage incroyable" avec un Youtubeur très populaire

Albert de Monaco bientôt Youtubeur ? Si le souverain de 64 ans n'en est pas encore à faire la promotion de la principauté auprès des internautes, il devrait cependant prochainement apparaitre dans une vidéo de... Tibo InShape. Le Youtubeur aux plus de 8 millions d'abonnés, monsieur muscles de la Toile, a révélé avoir pris la direction de Monaco pour un tournage spécial.

C'est sur Instagram, où il compte de ce côté-ci pas moins de 4,7 millions de followers, que le jeune homme a fait part de son prochain projet. En story, Tibo InShape a ainsi montré des images du palais princier, puis une vue superbe sur la principauté et le port, avant d'enchaîner avec la découverte de plusieurs infrastructures sportives et même un passage aux Terrasses de Fontvieille, pour admirer la collection privée des voitures du prince. Puis, il a partagé une photo de lui, très chic en costume, au côté d'Albert de Monaco depuis la cour du palais princier.

Thibaud Delapart, le vrai nom du vidéaste de 30 ans en couple avec Juju Fitcats, a ensuite posté deux autres photos, cette fois avec Louis Ducruet, notamment dans des vestiaires. "Tournage incroyable, ça arrive bientôt", a fait savoir le jeune homme. De son côté, le fils de Stéphanie de Monaco, qui est recruteur pour le club de foot anglais Nottingham Forest, a lui aussi commenté avec un grand enthousiasme leur rencontre sur Instagram : "Damn gros tournage avec @tiboinshape ! Merci pour ton temps et ton professionnalisme !"

Au vu de ce qui se trame, nul doute que la prochaine vidéo du Youtubeur parlera de sport... A-t-il pu rencontrer la princesse Charlene pour en discuter ? L'épouse du souverain est enfin rentrée à Monaco après plusieurs mois en Suisse pour sa convalescence. Celle-ci a mené une carrière de quelques années comme nageuse professionnelle avant de changer de vie et aurait pu en parler avec Tibo InShape. Mais, pour l'heure, elle continue toutefois de se faire discrète... Les abonnés du Youtubeur, recruté en 2019 par le gouvernement pour une vidéo qui avait fait grincer des dents, devront patienter encore un peu avant de voir le résultat final de cette vidéo. "On ne va pas trop vous en dévoiler trop non plus. On va garder un petit peu la surprise", a-t-il déclaré, ravi de son teasing.