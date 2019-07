Emmanuel Macron recrute Tibo InShape et Sundy Jules pour le SNU

Sundy Jules, un autre youtubeur suivi par 1,3 million de personnes sur la plateforme vidéo, a récemment promu l'intérêt du SNU dans l'une de ses stories Instagram. "De 15 à 16 ans, vous pouvez partir loin de chez vous, avec des gens que vous ne connaissez pas. C'est autour des valeurs de notre pays, liberté, égalité, fraternité. Là-bas, il y a énormément d'activités, tu apprends énormément de choses. Comme je sais que parmi ma communauté il y a des jeunes, et que les jeunes, c'est la génération de demain... Je vous laisse regarder la vidéo inédite du SNU en France", a-t-il expliqué à ses abonnés.

Bandits vient de produire le clip de Fred de Pontcharra sur le Service National Universel projeté lors du défilé du 14 juillet sur des écrans Place de la Concorde alors que les jeunes volontaires portant un immense drapeau tricolore venaient saluer le Président de la République et ses invités.

Le brief du Gouvernement et de l'agence Isobar était clair : montrer ces jeunes fiers de s'engager sur le terrain, ces jeunes qui incarnent et partagent les valeurs fondatrices de la République, Liberté, Égalité, Fraternité.

Dans le Val d'Oise, à Tourcoing et à Morbecque, Fred de Pontcharra et les équipes de Bandits ont rencontré des centaines de jeunes en pleine action. Entrainements sportif, initiation au secourisme, protection de l'environnement, aide aux personnes vulnérables... c'est sur le vif que la caméra a saisi leur complicité, leur fierté, leurs regards tournés vers les autres, une cohésion d'équipe prémisse et promesse de cohésion sociale.

Les images et la musique sont ce que les jeunes partagent le plus sur les réseaux sociaux pour exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils attendent. Le clip utilisent ces codes en nous plongeant dans une galerie de portraits où les expressions des visages et les mouvements des corps s'enchaînent à un rythme trépidant pour traduire l'énergie collective qui les anime.

Avec plus d'un million de vues en 48 heures sur Facebook et Youtube, le clip espère toucher et mobiliser cette génération SNU qui pourrait faire de la devise républicaine Liberté, Égalité, Fraternité un hashtag aussi populaire que LOL ou MDR : #LEF !mm