Camille Gottlieb : Bouche rouge charnue et petite robe à pompons, elle joue les mères Noël sexy

Non seulement elle distribue des cadeaux de Noël aux jeunes Monégasques, mais elle a la tenue qui avec ! Toujours aussi active sur les réseaux sociaux, Camille Gottlieb a relayé de nouvelles photos sur son compte Instagram ce dimanche 19 décembre 2021. En Story, la plus jeune fille de la princesse Stéphanie de Monaco et de son ancien garde du corps Jean Raymond Gottlieb s'est affichée en tenue de mère Noël moderne.

A l'occasion d'un repas de fête entre amis, la jeune femme de 23 ans a enfilé petite robe rouge et gilet de velours vert à pompons. Accompagnée de sa fidèle Léonie, elle-aussi déguisée, la demi-soeur de Louis et Pauline Ducruet a peaufiné son look dans les moindres détails (voir diaporama). Le moins qu'on puisse dire est qu'elle porte le rouge à lèvres écarlate à merveille. Cette apparition est également l'occasion pour Camille Gottlieb de laisser voir sa silhouette amincie, elle qui a fondu au fil de ces deux dernières années.

Le 15 décembre dernier, c'est dans une tenue plus sobre que la Monégasque avait pris part au traditionnel arbre de Noël dans la cour du palais princier. Camille Gottlieb avait alors effectué la distribution des cadeaux aux enfants de Monaco au côté de sa mère la princesse Stéphanie et de son frère Louis Ducruet. Privés de leurs parents Albert et Charlene de Monaco, le prince Jacques et la princesse Gabriella (7 ans) avaient alors pu compter sur leur tendresse pour profiter de cette journée malgré tout.

Figure plutôt discrète du clan Grimaldi, Camille Gottlieb occupe un rôle de plus en plus important sur le Rocher et multiplie les apparitions officielles. Celle qui avait pris la peine de lister ses activités après avoir été qualifiée de "oisive" a notamment été choisie par le prince Albert pour être la marraine de la nouvelle navette maritime Monaco One. Plus récemment, lors de la Fête nationale monégasque du 19 novembre, elle était au premier rang avec ses proches, dans un look digne d'une Kate Middleton des grands jours.