Stéphanie de Monaco : Sortie en famille avec Albert et les enfants, Camille Gottlieb à l'honneur

La famille princière était de sortie lundi ! Le 8 mars 2021, Albert de Monaco était entouré de plusieurs membres de sa famille pour l'inauguration d'une nouvelle navette maritime reliant la principauté à Vintimille, en Italie. Un événement qui a mis à l'honneur Camille Gottlieb, la fille de la princesse Stéphanie, puisqu'elle a accepté d'être la marraine de cette navette futuriste ultra-rapide.

Ce nouveau bateau baptisé Monaco One a été inauguré en grande pompe lundi : sur le quai du Yacht-Club de Monaco, le prince Albert a pu compter sur la présence de sa soeur la princesse Stéphanie, accompagnée de ses trois enfants : le recruteur du club anglais Nottingham Forest, Louis Ducruet (et son épouse Marie), la styliste de mode Pauline Ducruet et Camille Gottlieb (voir diaporama).

Ravie de sa nouvelle mission officielle, cette dernière n'a pas caché sa fierté : "Quand on a pensé à moi pour être la marraine de cette navette j'ai été très touchée. J'ai un rapport particulier avec la mer, j'adore le bateau et je suis moi-même en train de passer mon permis, la jeune Monégasque de 22 ans a-t-elle commenté, auprès de Nice Matin. D'être marraine de ce bateau pour moi c'est aussi le signe qu'on me fait de plus en plus confiance, je commence à avoir des responsabilités au sein de Monaco et ça me fait vraiment plaisir."